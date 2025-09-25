De ce e bine să ai bani lichizi în casă: o familie din România ar trebui să aibă între 1.400 și 2.000 de lei cash pentru crize

Deși raportul nu precizează o sumă exactă, mai multe state, printre care Austria, Finlanda și Țările de Jos, le-au sugerat cetățenilor să dețină între 70 și 100 de euro cash de persoană – echivalentul a 350-500 de lei, potrivit Financial Times. Astfel, o familie din România cu patru membri ar trebui să aibă la îndemână între 1.400 și 2.000 de lei.

Numerarul, „anvelopa de rezervă” în crize

Potrivit BCE, bancnotele rămân „o componentă critică a pregătirii naționale pentru situații de criză”, întrucât lichiditățile nu asigură doar nevoile individuale, ci și reziliența sistemică. Studiul subliniază că, deși plățile digitale domină comerțul de zi cu zi, în perioade de criză numerarul devine esențial.

Exemple recente confirmă această tendință:

În pandemie, deținerile de numerar au crescut cu 140 de miliarde de euro în doi ani, față de o medie anuală de 55 miliarde înainte de criză.

În timpul penelor majore de curent din Spania și Portugalia, plata cu cardul a fost imposibilă, iar cash-ul a rămas singura soluție.

Recomandări europene pentru pregătirea populației

Nu doar BCE atrage atenția asupra vulnerabilităților. Comisia Europeană le-a cerut anul acesta cetățenilor să fie pregătiți pentru cel puțin 72 de ore de autonomie în caz de perturbări majore, cu rezerve de:

apă,

alimente,

medicamente.

Conflictele, pandemia și dezastrele naturale au scos la iveală fragilitatea infrastructurilor europene și au determinat creșterea cheltuielilor pentru securitate și apărare.

Cum reacționează statele membre

Unele țări din UE dezvoltă deja soluții pentru a asigura accesul populației la numerar: