Vouchere de 50 de lei pentru energie electrică și în 2026

de Redacția Jurnalul    |    24 Dec 2025   •   01:00
Programul privind voucherele de 50 de lei pentru energie electrică se prelungește în 2026, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

La întrebarea dacă cotele de persoane vulnerabile vor crește sau vor rămâne aceleași, ministrul Finanțelor a răspuns că programul se prelungește, dar că ritmul de înscriere depinde de cetățeni.

„În primul rând nu depinde neapărat de noi pentru că în acest program e vorba de ritmul în care se fac înscrierile în program. Am prognozat împreună pe baza unui impact al Ministerului Muncii o creștere a ritmului de înscriere în 2026. Dar este o prognoză, nu știm exact câte persoane se vor înrola în 2026. Ministerul Muncii are un impact detaliat în această zonă", a declarat Alexandru Nazare.

Întrebat dacă limitele de venit - 1.740-1.980 de lei pentru persoanele singure - se vor schimba, ministrul a fost categoric: „Nu, nu, nu se schimbă. Se prelungește programul și se prelungește programul luând în calcul o creștere a ritmului de înscriere în el”.

