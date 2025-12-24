Bani pentru fermieri: Ministerul Agriculturii achită restanțele la rambursarea accizei

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Dec 2025   •   11:15
Sursa foto: De acest sprijin beneficiază 15.517 fermieri

Potrivit unui comunicat al MADR transmis marți, în conturile fermierilor urmează să ajungă în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei, reprezentând ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură.

Potrivit surselor jurnalul.ro, aceasta nu mai fusese plătită din trimestrul al doilea al anului, în ciuda protestelor făcute de fermieri

De acest sprijin beneficiază 15.517 fermieri, valoarea ajutorului de stat fiind de 2,213 lei/litru, acordată sub formă de rambursare prin intermendiul Agenției de Plăți și intervenție în Agricultură (APIA).

Cantitatea maximă anuală de motorină care poate fi decontată este de 410 milioane litri, conform cadrului legal în vigoare.

„Prin acest sprijin, Ministerul Agriculturii asigură fermierilor resursele financiare necesare pentru continuarea lucrărilor din teren. Prin APIA, virăm aceste sume direct în conturile beneficiarilor, astfel încât agricultura românească să aibă stabilitate și predictibilitate.” a declarat ministrul agriculturii, Florin Barbu, citat în comunicat.

 

