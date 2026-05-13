Un singur bilet pentru toată Europa: Comisia Europeană schimbă radical călătoriile cu trenul

Revoluție în transportul feroviar: cum vei putea călători cu un singur bilet în UE

Comisia Europeană propune un pachet legislativ amplu care promite să transforme radical modul în care europenii își rezervă călătoriile cu trenul. Noile reguli ar urma să permită achiziționarea unui singur bilet pentru rute operate de mai mulți operatori, oferind în același timp protecție completă a drepturilor pasagerilor în caz de întârzieri sau conexiuni pierdute. Măsura are ca obiectiv simplificarea transportului transfrontalier și stimularea mobilității durabile în Uniunea Europeană.

Comisia Europeană simplifică rezervarea călătoriilor cu trenul în Europa

Comisia Europeană a prezentat un nou set de propuneri legislative care vizează modernizarea transportului feroviar european, cu accent pe călătoriile transfrontaliere și pe rutele care implică mai mulți operatori. Inițiativa apare într-un context în care sistemul actual de rezervare este fragmentat, iar pasagerii se confruntă frecvent cu dificultăți în planificarea unor călătorii complexe.

Comisia urmărește crearea unui sistem mai simplu și mai transparent, în care utilizatorii să poată compara și cumpăra bilete pentru întreaga călătorie, chiar dacă aceasta include mai mulți operatori feroviari.

Un singur bilet pentru întreaga călătorie în Europa

Una dintre principalele schimbări propuse este introducerea conceptului de „bilet unic”. În practică, acest lucru înseamnă că pasagerii vor putea cumpăra un singur bilet pentru o călătorie completă care implică mai multe companii feroviare, fără a mai fi nevoie de achiziționarea separată a segmentelor de traseu.

Biletul va putea fi cumpărat printr-o singură tranzacție, fie de pe platforme independente de rezervări, fie de pe platformele oficiale ale operatorilor feroviari. Scopul este eliminarea fragmentării pieței și crearea unei experiențe de rezervare mai apropiate de standardele altor sectoare de transport, cum ar fi aviația.

Protecție extinsă pentru pasageri în cazul întârzierilor

O componentă esențială a pachetului legislativ este consolidarea drepturilor pasagerilor. În situația în care un călător pierde o conexiune într-o călătorie acoperită de un singur bilet, acesta va beneficia automat de protecție completă.

Mai exact, pasagerii vor avea dreptul la redirecționare către destinația finală fără costuri suplimentare, la rambursarea biletului dacă este necesar, la despăgubiri pentru întârzieri și la asistență pe durata întreruperii călătoriei, inclusiv mese, băuturi sau cazare în caz de necesitate. Aceste drepturi se aplică indiferent de operatorul feroviar responsabil de segmentul afectat.

Platforme de rezervare mai transparente și mai echitabile

Noile reguli introduc și cerințe stricte pentru platformele de rezervare online. Acestea vor fi obligate să afișeze rezultatele într-un mod neutru, fără a favoriza anumiți operatori feroviari. În procesul de căutare, vor trebui să ofere o prezentare echilibrată a opțiunilor disponibile, luând în considerare factori precum prețul, durata călătoriei, ora de plecare sau impactul asupra mediului.

În plus, platformele cu poziție dominantă pe piață vor trebui să asigure tratament echitabil tuturor operatorilor și să permită acces nediscriminatoriu la vânzarea biletelor.

Acces extins la biletele feroviare și mai multă concurență

Comisia Europeană dorește, de asemenea, creșterea disponibilității biletelor pe platformele digitale. Operatorii feroviari vor fi obligați să își pună ofertele la dispoziția platformelor de rezervări care solicită acest lucru, facilitând astfel integrarea serviciilor într-un singur sistem.

În același timp, operatorii mari, cu o cotă de piață semnificativă, vor trebui să afișeze în propriile platforme toate serviciile feroviare disponibile pe piața națională, inclusiv cele ale concurenților. Această măsură are rolul de a crește transparența și de a stimula concurența.

Cum funcționează „biletul unic” în practică

Conceptul de „bilet unic” presupune un contract de transport care acoperă întreaga călătorie, chiar dacă aceasta implică mai mulți operatori. De exemplu, un pasager care călătorește de la un punct de plecare la o destinație finală, cu schimbare într-o stație intermediară, va putea achiziționa un singur bilet pentru întreg traseul, fără a fi nevoit să cumpere bilete separate pentru fiecare segment.

Responsabilitatea în caz de probleme în călătorie

Dacă o conexiune este pierdută în cadrul unei călătorii acoperite de un singur bilet, responsabilitatea revine operatorului care a generat perturbarea. Acesta va trebui să ofere rerutare fără costuri suplimentare sau rambursarea biletului, dar și despăgubiri pentru întârziere și asistență adecvată pasagerului.

În plus, ceilalți operatori implicați în traseu vor fi obligați să permită continuarea călătoriei cu următorul tren disponibil, astfel încât pasagerul să își poată finaliza drumul fără achiziții suplimentare.

De ce intervine Uniunea Europeană în piața biletelor feroviare

Potrivit Comisiei, piața actuală a biletelor feroviare este lipsită de transparență și fragmentată. Platformele mari, de multe ori deținute chiar de operatori feroviari, pot influența vizibilitatea ofertelor și pot limita concurența, afectând atât operatorii mici, cât și consumatorii.

Ursula von der Leyen a susținut ideea unui sistem integrat la nivel european, în care pasagerii să poată achiziționa un singur bilet pentru întreaga călătorie, indiferent de numărul operatorilor implicați.

De asemenea, inițiativa a fost dezvoltată sub coordonarea comisarului european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

Beneficii pentru pasageri și pentru piață

Pentru călători, noile reguli înseamnă o experiență de rezervare mult mai simplă, acces rapid la mai multe opțiuni de transport și o protecție extinsă în cazul problemelor din timpul călătoriei. În același timp, transparența crescută va permite utilizatorilor să aleagă mai ușor cele mai bune rute în funcție de preț, durată sau impact ecologic.

Pentru piață, reforma promite o concurență mai echitabilă, acces mai facil pentru operatorii mici și o creștere generală a atractivității transportului feroviar la nivel european.

Impact asupra transportului sustenabil

Comisia mizează pe faptul că simplificarea rezervărilor va încuraja utilizarea trenului în detrimentul altor mijloace de transport mai poluante. Integrarea criteriilor de mediu în afișarea ofertelor ar putea influența comportamentul consumatorilor, orientându-i către opțiuni mai sustenabile.

Următorii pași legislativi

Propunerile vor intra acum în procesul legislativ european, urmând să fie analizate de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European. Dacă vor fi aprobate, noile reguli vor fi implementate treptat în toate statele membre, cu impact direct asupra modului în care europenii își planifică și rezervă călătoriile cu trenul.