„BioUpgrade”: divizarea iremediabilă a rasei umane

Uluitoarele progrese tehnologice din ultimele două decenii au permis declanșarea unui proces rapid de upgradare a omului. Nu numai că vor fi posibile eliminarea defectelor genetice și îmbunătățirea gradului de inteligență sau a aspectului exterior, ci se va putea crea pur și simplu o nouă generație: una mai isteață, mai iute, mai abilă, mai frumoasă, mai rezistentă. Doar că nu toți vom avea acces la această favoare.

Pentru prima dată în istorie avem posibilitatea să ne upgradăm. Dar nu așa, la grămadă. Să dăm drumul explicațiilor! Chinezii putrezi de bogați din Shanghai, de pildă, au început să respire alt aer decât oamenii de pe strada de mai jos. În penthouse-urile simandicoase din Beijing se pompează aer pur de munte exploatat în Munții Stâncoși din Canada de către companii ca Vitality-Air, care vând o canistră cu „cel mai pur aer din lume” la prețul de 20-30 de dolari. O canistră ajunge pentru 150-200 de respirații, cel mult. „Site-ul nostru chinezesc cade mereu”, se lamentează reprezentantul chinez al companiei Vitality Air, Harrison Wang. „Când aerul (de afară) e poluat, vânzările ajung la vârf. Fără îndoială, smogul ne face cea mai bună reclamă”, se confesa acesta jurnalistului BBC Jacques Peretti. Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al unei alte companii furnizoare de aer pur, Athaer, aceasta ar furniza doar „aer trecut prin filtrul organic al naturii”, unul atât de curat încât o sticluță este vândută cu o sută de dolari! „Aerul trebuie savurat când este inhalat exact ca un vin bun”, apreciază, pe aceeași platformă online, proprietarul firmei Athaer, Leo de Watts. Există și un dispozitiv deștept pentru monitorizarea calității aerului, numit „laser egg”, care costă 79 de dolari. „Oamenii vor să monitorizeze obiectiv calitatea aerului, iar tehnologia ne ajută să ne controlăm mediul în care trăim”, crede Jess Lam, fondatorul companiei Origins, care vinde acest dispozitiv în cantități mari în China, mai exact în Shanghai, un oraș pe cât de poluat, pe atât de burdușit cu milionari dispuși să nu împartă același aer cu săracii.

Interfețele creier-computer

În Marea Britanie, la Londra, un alt centru poluat doldora de bogătași, speranța de viață scade cu un an la fiecare stație de pe linia de metrou Jubilee, care merge la est de Westminster. „Cei care locuiesc în Canning Town, la opt stații distanță de Westminster, trăiesc cu șase ani mai puțin: 72 de ani în comparație cu 78 de ani. În secolul al XIX-lea, bogații trăiau mai mult decât săracii pentru că aveau un regim alimentar mai bun și condiții sociale superioare, dar acum prăpastia se lărgește și mai mult, ca urmare a oportunităților de upgradare biologică ce li se oferă celor înstăriți”, opina Jacques Peretti în volumul „Înțelegerile care ne-au schimbat lumea” (Litera, 2019). Iar Peretti oferă și argumente: „ICC-urile, în traducere interfețele creier-computer, sunt dispozitive implantabile a căror rațiune era, la origine, să ajute persoanele cu dizabilități să își miște membrele paralizate, dar acum pot fi utilizate pentru a crea proteze automate cu scopul de a obține o persoană mai puternică: o ființă umană auto-optimizată, care nu este nici robot, nici om, ci un amestec unitar al celor două entități, în proces de upgradare permanentă”. Interesant și provocator, nu? „Aceste membre sunt rezultatul chirurgiei plastice a secolului XXI. În vederea consolidării acestui sine auto-optimizat, încărcarea memoriei și conectarea creierului direct la internet vor genera o memorie internă cu o capacitate de stocare infinită, iar această invenție presupune faptul că cei care și-o vor permite, cei bogați, nu vor mai uita niciodată nimic și, de asemenea, vor gândi mai rapid. Cyborgi umani la concurență cu vechea ființă umană simplă”, specula cercetătorul britanic.

Camera albă din centrul Londrei

În continuare, un experiment pus de Jacques Peretti la temelia teoriei potrivit căreia în viitorul apropiat rasa umană va fi sfâșiată de deosebiri insurmontabile: „Mă aflu în fața unei uși albe, simple, de pe strada Harley din Londra. Este o clinică medicală exclusivistă numită Viavi («Administrarea sănătății - optimizarea vieții»). Sunt condus într-o cameră albă, dotată cu un pat alb și cu perdele albe. Singurele culori aprinse din cameră sunt cele ale afinelor și căpșunilor dintr-un bol de porțelan imaculat, care îmi este adus pe o tavă”. Ce se întâmplă? „Mă aflu aici ca să o întâlnesc pe doamna doctor Sabine Donnai, care se numără printre persoanele cu cea mai mare autoritate, la nivel mondial, în privința potențialului upgradării umane”. Și-acum, să desfășurăm povestea doamnei Sabine: „Înainte de a-și deschide afacerea exclusivistă de pe strada Harley, Donnai a fost director medical la Nuffield și director de clinică la BUPA, așadar, m-am întrebat de ce cineva care a ajuns la o asemenea poziție înaltă în cadrul celei mai mari companii medicale private din Regatul Unit s-ar gândi brusc să pornească pe cont propriu în domeniul medical al viitorului. Motivul a fost simplu: a simțit că se putea face o afacere cu tehnologia și a încercat să profite”. Declarațiile Sabinei Donnai stau mărturie: „Datorită avansului biotehnologic am ajuns la punctul în care putem să adunăm o cantitate infinită de date despre un individ: ce mănâncă și când, cum îi afectează acest lucru corpul, nivelul de stres, nivelul de glucoză, tensiunea arterială, structura somnului, cum reacționează organismul în fiecare secundă din zi”.

Cartografiere biometrică pentru lumea bună

Așa, și? „Putem să sondăm aceste cifre într-un mod microscopic ce n-a mai fost posibil până acum. Fiecare set de date poate fi demontat cu o precizie pe care nimeni nu o credea posibilă în urmă cu cinci ani. Importantă nu este acumularea acestor date, ci ce faci cu ele”, menționa Sabine Donnai, completată imediat de „cobaiul” Jacques Peretti: „Ca să mi se arate ce face Viavi cu ele - un serviciu de cartografiere biometrică oferit la comandă costă 13.000 de lire pe an și este folosit de toată lumea bună, de la vedete din lumea filmului, până la directori executivi, politicieni și fotbaliști de top - am încercat totul pe pielea mea”. Mai precis? „Am purtat la braț un dispozitiv de monitorizare a glucozei, care încărca date la fiecare cinci ore, un dispozitiv de monitorizare a bătăilor inimii, care clipea des și măsura nivelul de stres și ritmul cardiac timp de trei zile. Am expectorat de cinci ori pe zi în recipiente cu seruri de culori diferite care urmau să fie analizate în laborator, am urinat dimineața în tuburi ce urmau să fie trimise la testare și am defecat într-o «mânecă» argintie din era spațială”. Și? „Scopul - evidenția Peretti - este crearea organismului MOT de ultimă generație și utilizarea acestor date pentru a obține un «sine optim». Doamna doctor Donnai nu crede că acei clienți superbogați pe care îi are încearcă într-adevăr să se autoperfecționeze. Ei vor, de fapt, să aibă o autorizație medicală care să le permită să trăiască așa cum doresc. Cu ajutorul acestor date, pot să identifice legăturile slabe din lanțul ADN pentru a le corecta ulterior”.

Controlarea secvenței ADN pe doi bani

Pare doar o afacere de fițe creată special să-i jumulească de bani pe răsfățații destinului! „Poate acum, dar adevărata oportunitate nu o reprezintă miile de clienți bogați pe care îi are deja Viavi, ci faptul că ar putea avea milioane de clienți, dacă ar lansa un model mai ieftin al acestui serviciu, unul accesibil tuturor. Viavi ar deveni un jucător important în industria editării genetice de ultimă oră, numită CRISPR”. Ce-i CRISPR? Din nou Peretti: „CRISPR a identificat deja gena specifică responsabilă pentru apariția cataractelor și a fibrozei chistice. Editarea genetică CRISPR se folosește pentru a elimina potențialele boli ereditare și pentru a perfecționa plantele și animalele destinate consumului uman”. Sună periculos! Și asta nu-i nimic, pe lângă ce frământări au loc în lumea științifică în acest sens. Oficialii companiei BGI-Shenzhen, cu sediul la Beijing (echivalentul companiei Viavi din China), susțin că în curând vor putea să controleze secvența ADN a unui om la un preț mai mic decât cel al unui iPhone. Compania Google DeepMind luptă să fie prima creditată cu descoperirea bazei genetice a inteligenței. George Church, un genetician de la Harvard, încearcă să dezvolte niște instrumente care să modifice codul genetic astfel încât să poată crea bacterii rezistente la infecții virale. Dar nu respinge nici posibilitatea modificării ADN-ului uman în scopul creării unui nou tip de ființă umană, unul net superior din punct de vedere biologic celui actual. Așadar, savanții lucrează. Și o fac cu rapiditate.

Bifurcarea speciilor

Sabine Donnai, medic și actor important pe scena internațională a biotehnologiei, pledează firesc pentru joaca de-a Dumnezeu, specificând că n-am avea motive temeinice să ne temem de editarea genetică: „Acum douăzeci de ani ne înspăimânta gândul că se vor naște copii concepuți prin FIV. Eram speriați de selecția genetică și de acești supercopii, însă realitatea a fost că milioane de cupluri pur și simplu au izbutit în mod miraculos să aibă odraslele la care doar visaseră”. Este un punct de vedere. Dar ce se va întâmpla în timp, pentru că nu toată lumea va avea acces la aceste favoruri tehnologice? Istoricul Yuval Harari, autorul volumelor „Sapiens. Scurtă istorie a omenirii” și „Homo Deus. Scurtă istorie a viitorului”, e tranșant: „Într-o sută de ani, omul pe care-l știm astăzi va fi istorie. Numai cei upgradați vor conta”. „Cu alte cuvinte - concluziona și jurnalistul BBC Jacques Peretti - vor fi două specii: omul vechi și omul upgradat, mai rapid, mai inteligent, mai puternic, mai bogat. Va fi inegalitatea întruchipată”. Biotehnicianul Anders Sandberg, de la Oxford, numește această bifurcare a rasei umane - upgradați și neupgradați - „speciație“. Procesul, care va începe ca o diviziune medicală, generată de venit și de accesul la editarea genetică, se va transforma, după o generație, într-unul biologic, ireversibil și stabilit. Upgradarea va fi transmisă, așa cum se întâmplă acum în cazul genelor.

