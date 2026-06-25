România, în fața unui risc major economic. Economistul-șef al BNR avertizează: „Există riscul opririi finanțărilor externe”

BNR trage semnalul de alarmă: deficit uriaș, datorie în creștere și pericol de retrogradare a ratingului României

Economia României traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, avertizează specialiștii din sistemul bancar și financiar. În cadrul Conferinței Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, economistul-șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea, a atras atenția asupra dezechilibrelor majore care amenință stabilitatea economică a țării.

Potrivit acestuia, România se confruntă simultan cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, cu un deficit bugetar record și cu perspectiva depășirii unor praguri critice privind datoria publică.

„Traversăm o perioadă complicată. Avem cea mai mare rată a inflației și cel mai mare deficit bugetar și anul acesta vom depăși și pragul datoriei publice. Există riscul retrogradării țării, al opririi finanțărilor de pe piețele externe.”

Declarația vine într-un moment sensibil pentru economia românească, în condițiile în care agențiile internaționale de rating urmăresc cu atenție evoluția finanțelor publice și capacitatea Guvernului de a reduce deficitul bugetar, anunță Antena 3 CNN.

BNR: România trebuie să renunțe la populism și să combată evaziunea fiscală

Valentin Lazea consideră că majorarea taxelor nu reprezintă, în prezent, o soluție realistă din punct de vedere social și politic. În schimb, economistul susține că statul trebuie să se concentreze pe îmbunătățirea colectării veniturilor și pe reducerea evaziunii fiscale.

„A propune creșteri de impozite acum în România este nerealist din punct de vedere social și politic.”

Oficialul BNR a criticat actualul sistem fiscal, despre care spune că permite numeroase mecanisme prin care contribuabilii pot evita plata taxelor.

„Trebuie să eliminăm evaziunea fiscală pentru a crește veniturile. Codul fiscal îți dă mii de șanse să nu îți plătești taxele. Cu un contabil bun poți să nu îți plătești taxele până la bătrânețe. Dacă ar exista voință politică și s-ar colecta impozitul pe profit și TVA, atunci am avea venituri.”

Reducerea deficitului, condiție esențială pentru stabilizarea datoriei publice

Economistul-șef al BNR a explicat că România trebuie să reducă deficitul bugetar până în jurul valorii de 2,5% din PIB pentru ca datoria publică să intre pe o traiectorie descendentă.

Potrivit lui Lazea, este nevoie de obținerea unui surplus primar, ceea ce înseamnă că veniturile statului trebuie să depășească cheltuielile, fără a lua în calcul plata dobânzilor.

„Este minimul lucru pe care putem să îl facem ca să ne uităm în ochii copiilor și nepoților noștri fără să roșim.”

Acesta a subliniat că o economie stabilă și apropiată de standardele statelor dezvoltate ar trebui să funcționeze cu un deficit bugetar, o rată a inflației și o creștere economică situate în jurul intervalului 2,5%-3%.

În același timp, salariile ar trebui să avanseze anual cu aproximativ 5%-6%, iar pensiile cu 4%-4,5%.

„E greu? Nu, dacă renunțăm la populisme și dacă începem să respectăm populația, educând-o în loc să o ducem cu zăhărelul.”

Economistul-șef al BCR avertizează: România ar putea intra în recesiune

Un semnal de alarmă a venit și din partea lui Ciprian Dascălu, care a atras atenția că majorarea taxelor nu garantează automat creșterea încasărilor la buget.

Acesta a oferit exemplul Bulgariei, care reușește să colecteze mai eficient veniturile fiscale, deși are un nivel mai redus al taxării.

„Bulgaria, cu taxe mai mici, are încasări mai bune decât noi, cei cu taxe mai mari. Să nu credem că, dacă noi creștem taxele, vom avea mai mulți bani. Ei, cu taxe mai mici decât noi, încasează mai mult.”

Mai mult, economistul BCR consideră că perspectivele de creștere economică sunt fragile și că România ar putea înregistra o recesiune în cursul acestui an.

„Dacă nu se vor mai revizui datele, ceea ce am văzut că se face destul de des, eu zic că anul acesta vom avea parte de o recesiune, nu doar de recesiune tehnică.”

Datoria publică ar putea atinge un vârf în 2029

În ceea ce privește evoluția datoriei publice, Ciprian Dascălu estimează că nivelul maxim ar putea fi atins în 2029, când aceasta ar urma să ajungă la aproximativ 68% din PIB.

Scenariul depinde însă de respectarea angajamentelor asumate privind reducerea deficitului bugetar. Economistul avertizează că apropierea ciclului electoral din 2028 ar putea pune presiune asupra disciplinei fiscale și asupra măsurilor necesare pentru consolidarea finanțelor publice.

„Vârful datoriei publice va fi în 2029, undeva la 68%. Asta dacă ne ținem de planul pentru reducerea deficitului bugetar. Dar să vedem dacă ne ținem de plan, că în 2028 avem an electoral și știm ce se poate întâmpla.”