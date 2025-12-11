x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Bosch Timișoara anunță concedieri: Peste 500 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă până în 2030

Bosch Timișoara anunță concedieri: Peste 500 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă până în 2030

de Redacția Jurnalul    |    11 Dec 2025   •   15:30
Bosch Timișoara anunță concedieri: Peste 500 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă până în 2030
Sursa foto: Hepta/Bosh Timișoara va reduce sute de posturi în următorii 5 ani.

Circa 510 angajați de la Bosch Timișoara vor fi disponibilizați până în 2030, în cadrul unui plan global de restructurare care vizează reducerea a 3.400 de locuri de muncă din divizia Bosch Global Business Services la nivel mondial.

Compania germană are în România aproximativ 1.800 de angajați și  va reduce postuile din departamentele de servicii și operațiuni interne, precum și contabilitate, administrativ și resurse umane.

Care sunt motivele disponibilizărilor

Bosch precizează că majoritatea acestor reduceri vor fi realizate prin automatizarea proceselor, fără relocări în alte țări.

Potrivit comunicatului oficial, decizia are la bază provocările economice și geopolitice actuale, necesitatea de scădere a costurilor și de a-și păstra competitivitatea pe termen lung. Ajustările se vor face gradual, cu respectarea legislației muncii și suport pentru angajații afectați, inclusiv prin compensări și consultări cu reprezentanții acestora.

Planul global a fost deja comunicat angajaților, iar Bosch își reafirmă angajamentul de a gestiona procesul „într-un mod cât mai acceptabil din punct de vedere social”.

Impactul restructurării vine pe fondul unui val amplu de concedieri din industria auto din România, după anunțurile privind disponibilizări la fabrici din Iași, Sibiu și Timișoara, potrivit observatornews.ro.

Familiile angajaților Bosch privesc cu îngrijorare spre viitor, în timp ce compania se adaptează la transformările structurale din economia globală, cerințele pieței și presiunile din industria serviciilor operaționale.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: concedieri Bosch
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri