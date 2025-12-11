Bosch Timișoara anunță concedieri: Peste 500 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă până în 2030

Compania germană are în România aproximativ 1.800 de angajați și va reduce postuile din departamentele de servicii și operațiuni interne, precum și contabilitate, administrativ și resurse umane.

Care sunt motivele disponibilizărilor

Bosch precizează că majoritatea acestor reduceri vor fi realizate prin automatizarea proceselor, fără relocări în alte țări.

Potrivit comunicatului oficial, decizia are la bază provocările economice și geopolitice actuale, necesitatea de scădere a costurilor și de a-și păstra competitivitatea pe termen lung. Ajustările se vor face gradual, cu respectarea legislației muncii și suport pentru angajații afectați, inclusiv prin compensări și consultări cu reprezentanții acestora.

Planul global a fost deja comunicat angajaților, iar Bosch își reafirmă angajamentul de a gestiona procesul „într-un mod cât mai acceptabil din punct de vedere social”.

Impactul restructurării vine pe fondul unui val amplu de concedieri din industria auto din România, după anunțurile privind disponibilizări la fabrici din Iași, Sibiu și Timișoara, potrivit observatornews.ro.

Familiile angajaților Bosch privesc cu îngrijorare spre viitor, în timp ce compania se adaptează la transformările structurale din economia globală, cerințele pieței și presiunile din industria serviciilor operaționale.