Jurnalul.ro Ştiri Locale Program special Metrorex și STB de Revelion 2026. Cum circulă metroul și autobuzele de noapte în București

de Vali Deaconescu    |    31 Dec 2025   •   18:46
Sursa foto: FB STB/Linia specială N41 va fi introdusă pentru noaptea de 31 decembrie – 1 ianuarie

Află programul complet al metroului și autobuzelor din București în noaptea de Revelion 2026. Metrorex anunță metrou non-stop, iar STB introduce linii speciale de noapte.

Metrorex și STB au anunțat programul special de circulație pentru transportul public din București în noaptea de Revelion 2026, dar și în primele zile ale noului an și în perioada Bobotezei. Metroul va circula toată noaptea de Anul Nou, iar bucureștenii vor avea la dispoziție și linii speciale de autobuz.

Programul metroului în noaptea de Revelion 2026

Metrorex a anunțat că în noaptea de Revelion, 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula non-stop, după un program special:

23:00 – 01:00: trenuri la aproximativ 10 minute

01:00 – 05:00: trenuri la un interval de circa 20 de minute

Astfel, bucureștenii vor putea circula cu metroul pe tot parcursul nopții dintre ani, indiferent de magistrală.

Program Metrorex în zilele de 1–2 ianuarie și 5–7 ianuarie 2026

Metrorex precizează că în zilele de 1–2 ianuarie 2026 și 5–7 ianuarie 2026, metroul va circula conform graficelor de weekend și sărbători legale.

Intervale de succedare:

Magistralele 1, 2, 3 și 5: la 9 minute

Magistrala 4: la 12 minute

Ce autobuze circulă în București în noaptea de Revelion 2026

Societatea de Transport București (STB) anunță suplimentarea transportului public de suprafață în noaptea de Revelion.

Linia specială N41 va fi introdusă pentru noaptea de 31 decembrie – 1 ianuarie:

Traseu: Piața Presei – Ghencea

Interval de circulație: 30 de minute

Program: pe toată durata nopții de Revelion

În plus, călătorii vor avea la dispoziție cele 25 de linii de noapte existente, care vor circula:

Între orele 23:00 – 05:00

La intervale de 30 de minute între vehicule

Acestea sunt liniile de noaptea disponibile în București:

  • N101 (Valea Oltului – Piața Unirii 2);
  • N102 (Granitul – Piața Unirii 2);
  • N103 (Institutul Oncologic – Piața Unirii 2);
  • N104 (FAUR – Piața Unirii 4);
  • N105 (Vulcan Berceni – Piața Unirii 4);
  • N106 (Turnu Măgurele – Piața Unirii 2);
  • N107 (C.F.R. Progresul – Piața Unirii 4);
  • N108 (Pasaj Colentina – Piața Unirii 2);
  • N109 (M Republica – Piața Unirii 2);
  • N110 (Cartier Giulești – Piața Unirii 2);
  • N111 (Complex Titan – Piața Unirii 4);
  • N112 (Piața Reșița – Piața Unirii 4);
  • N113 (Mezeș – Piața Unirii 2);
  • N114 (Autobaza Alexandria – Piața Unirii 2);
  • N115 (Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” – Piața Unirii 2);
  • N116 (Valea Ialomiței – Piața Unirii 2);
  • N117 (M Străulești – Piața Unirii 2);
  • N118 (Zețarilor – Piața Unirii 2);
  • N119 (Complex Băneasa – Piața Unirii 2);
  • N120 (Șoseaua Fundeni – Piața Unirii 2);
  • N121 (Valea Argeșului – Piața Unirii 2);
  • N122 (Pantelimon – Piața Unirii 4);
  • N1 (Romprim – Bucur Obor – Bd. Banu Manta – Piața Danny Huwe – Romprim);
  • N10 (Romprim – Piața Danny Huwe – Bd. Banu Manta – Bucur Obor – Romprim);
  • 100 (Piața Unirii 2 – Piața Presei – Aeroportul Internațional „Henri Coandă”)
