Muzeul de Artă Brașov lansează website-ul proiectului Muzeul Virtual al Artei sub Comunism

Muzeul Virtual al Artei sub Comunism este o platformă digitală dedicată recuperării, reinterpretării și valorificării patrimoniului artistic realizat în România între 1948 și 1989. Proiectul aduce în spațiul public un segment esențial, dar insuficient cunoscut, al istoriei vizuale, reunind într-un cadru accesibil și interactiv peste 500 de lucrări din colecția Muzeului de Artă Brașov, alături de materiale de cercetare, analize tematice și resurse educaționale. Platforma include, de asemenea, profilurile artiștilor ale căror lucrări au fost digitizate, oferind informații biografice succinte despre parcursul lor profesional.

Prin digitizarea și contextualizarea acestui patrimoniu, muzeul virtual oferă o perspectivă nuanțată asupra relației complexe dintre artă, putere și experiențele individuale din perioada comunistă.

Muzeul virtual funcționează ca un spațiu dinamic de cunoaștere, reflecție și participare culturală, oferind acces deschis publicului larg, elevilor, studenților și cercetătorilor. Platforma va continua să se dezvolte prin integrarea de noi materiale, cercetări și perspective curatoriale, consolidându-se ca un instrument durabil pentru explorarea artei românești din perioada comunistă și pentru înțelegerea contextelor istorice și culturale care au modelat-o.

Website-ul face parte din proiectul „Muzeul virtual al artei sub comunism. Perspective asupra unui patrimoniu controversat”, realizat de Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

