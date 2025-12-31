MESAJE DE ANUL NOU 2026. Urări frumoase, haioase și SMS-uri de Revelion pentru familie, prieteni și colegi

Dacă ești în pană de inspirație și vrei să le transmiți celor dragi gânduri bune la cumpăna dintre ani, am pregătit o selecție de mesaje de Anul Nou 2026, potrivite pentru SMS, WhatsApp sau rețelele sociale. De la urări clasice și creștine, până la mesaje haioase și amuzante de Revelion, toate sunt ideale pentru a începe noul an cu zâmbetul pe buze.

Mesaje frumoase de Anul Nou 2026

„Un An Nou mai fericit, cu de toate garnisit: sănătate, iubire și multă fericire! La mulți ani 2026!”

„Noul an să-ți aducă liniște în suflet, bucurii mărunte și oameni dragi aproape. La mulți ani!”

„Închide ochii și pune-ți o dorință! Se spune că în noaptea de Revelion visele chiar devin realitate.”

„Anul 2026 să fie o carte deschisă, în care să scrii doar pagini de succes, iubire și împlinire.”

Mesaje haioase și amuzante de Revelion 2026

„Previziuni meteo de Revelion 2026: ploaie de pupici și îmbrățișări. Închide umbrela și deschide inima!”

„Noul an să-ți aducă bani în cont, prieteni adevărați și cât mai puține facturi!”

„La mulți ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi tot bem și petrecem!”

„Să-ți intre anul nou-n casă cu noroc, veselie și un bilet câștigător la loto!”

Mesaje SMS de Anul Nou 2026

„La cumpăna dintre ani, lasă grijile în urmă și pășește în 2026 cu speranță și încredere. La mulți ani!”

„Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un An Nou Fericit!”

„Fie ca bucuria sărbătorilor să te însoțească în fiecare zi din 2026!”

Mesaje creștine de Anul Nou 2026

„Domnul să vă dăruiască sănătate, pace și binecuvântare în noul an. La mulți ani și buni!”

„Noul an să vă fie sub ocrotirea lui Dumnezeu, cu credință, iubire și împliniri.”

„Privim în urmă cu iertare, înainte cu speranță și în sus cu recunoștință. Un An Nou binecuvântat!”

Urări de La Mulți Ani pentru prieteni și familie

„Fie ca 2026 să fie anul în care visele devin planuri și planurile realitate.”

„Să ai parte de 12 luni de bucurii, 52 de săptămâni de pace și 365 de zile de fericire.”

„Anul Nou să te găsească mai puternic, mai fericit și mai încrezător.”

Mesaje moderne de Anul Nou 2026

„2026 – un nou început, o nouă șansă, o nouă poveste.”

„Lasă grijile în 2025. În 2026 intră cu speranță.”

„Fie ca fiecare zi din 2026 să-ți aducă un motiv să zâmbești.”

„Un An Nou în care să câștigi liniște, nu doar bani.”

„2026 să fie anul echilibrului, nu al grabei.”

„Mai puțin stres, mai mult sens. La mulți ani!”

Urări clasice de La Mulți Ani

„La mulți ani cu sănătate, bucurii și împliniri!”

„Sănătate, noroc și dragoste în Noul An!”

„Anul Nou să vă aducă belșug și liniște în casă.”

„Fie ca bucuriile prezentului să devină amintirile frumoase ale viitorului.”

„La mulți ani 2026! Un an mai bun pentru toți!”