Cu o zi înainte de majorarea TVA-ului, Camera Consultanților Fiscali trage un semnal de alarmă. Va fi haos

Deși mai este doar o zi până la intrarea în vigoare a noilor plafoane de TVA, conform Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, există încă foarte multe neclarități privind aplicarea lor, atrage atenția Camera Consultanților Fiscali (CCF). Experții în fiscalitate spun că este nevoie de unele modificări ale legi și au transmis în acest sens o serie de observații Ministerului Finanțelor. Aceste observații se referă la mai multe domenii unde se vor aplica noile cote de TVA, de la taxarea cerealelor la alimente, de la livrarea de plante și semințe la locuințe, de la produse pentru hrana animalelor la vânzarea de locuințe.

Camera Consultanților Fiscali propune o modificare legislativă care să reintroducă în categoria produse alimentare a celor excluse prin noua lege, așa cum erau ele încadrate înainte de 1 august 2025, respectiv: livrarea de plante, semințe și ingrediente utilizate pentru prepararea alimentelor, produsele utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, hrana pentru albine. Propunerea are la bază atât efectele negative ale excluderii acestor bunuri din categoria celor supuse cotei de 11%, dar mai ales dificultățile de încadrare în categoria produselor supuse TVA reduse sau standard a unor bunuri.

Achiziții cu cotă maximală de TVA și vânzări la cotă redusă de 11%

Conform noilor reglementări în materie de TVA care vor intra în vigoare începând cu data de 1 august, cota redusă nu va mai fi aplicată pentru livrarea de plante, semințe și ingrediente utilizate pentru prepararea alimentelor, produsele utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, precum și pentru hrana albinelor, acestea urmând să fie supuse cotei standard de 21%. Neaplicarea cotei reduse pe tot lanțul economic, de la producție până la produsul finit, va conduce în multe situații la rambursări de TVA, avertizează CCF. Este afectat astfel sectorul agricol prin creșterea prețului unor produse care sunt materie primă pentru industriile care obțin produse alimentare și care, dacă sunt plătitori de TVA, vor livra cu cota redusă de 11%.

Taxarea inversă a TVA-ului nu rezolvă toate problemele

Aplicarea taxării inverse pentru o serie de cereale nu rezolvă problema creșterii cotei de TVA pentru cereale, întrucât sunt o serie de produse care nu intră sub incidența taxării inverse, și în altă ordine de idei numai plătitorii de TVA ar beneficia de taxare inversă la achiziția de cereale, pe când neplătitorii de TVA ar cumpăra aceste produse cu cota de 21% (față de 9% în prezent) atunci când acestea sunt utilizate pentru prepararea alimentelor de uz uman sau animal (furaje), deci la un preț mai mare, fără CFA.

Suplimentele alimentare vor complica contabilitatea farmaciilor

În ce privește suplimentele alimentare, CCF atrage atenția că aplicarea cotei standard de 21% va conduce la complicații pentru farmacii, care vor avea vitaminele și alte suplimente cu cota de 21%, iar medicamentele cu cota de 11%. „Suplimentele alimentare sunt benefice pentru sănătate și nu vedem raționamentul eliminării cotei reduse de TVA, nefiind un impact bugetar semnificativ”, se arată în punctul de vedere al CCF transmis Ministerului Finanțelor.

Dacă seceta nu era suficientă, statul lovește apicultorii și cu TVA-ul

Nici eliminarea cotei reduse de TVA a hranei pentru albine nu considerăm că se justifică, în primul rând datorită impactului bugetar nesemnificativ și apoi din cauza necesității de a sprijini acest sector sensibil prin menținerea cotei reduse de TVA. Populația de albine scade de la an la an din cauza secetei excesive și a produselor chimice utilizate drept pesticide, afectând astfel producția agricolă. „Eliminarea cotei reduse de TVA a hranei pentru albine nu considerăm că se justifică, în primul rând datorită impactului bugetar nesemnificativ și apoi din cauza necesității de a sprijini acest sector sensibil prin menținerea cotei reduse de TVA. Populația de albine scade de la an la an din cauza secetei excesive și a produselor chimice utilizate drept pesticide, afectând astfel producția agricolă”, spune Mariana Vizoli, membră în Consiliul superior al CCF.

CCF: se impune modificarea legii

În opinia CCF, observațiile de mai sus ar justifica inițierea unor modificări legislative, ele fiind susținute printr-o analiză tehnică detaliată inclusă în adresa transmisă Ministerului Finanțelor privind dificultățile generate de aspectele semnalate. Ce spune CCF în analiza sa:

-Categoria legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează în anumite coduri (adresa transmisă MF indică aceste coduri - n. red) - nu se înțelege care dintre aceste categorii vor fi excluse de la aplicarea cotei reduse în afară de plante (care nu mai sunt prevăzute de lege).

-Legumele, rădăcinile și tuberculii (cartofii) vor mai intra în categoria alimentelor supuse cotei de 11%?

-Categoriile fructe comestibile, coji de citrice și pepeni sau cafeaua, ceaiurile și mirodeniile vor fi considerate alimente supuse cotei de 11%? Sau vor fi excluse și se va aplica 21%?

La acestea se mai adaugă și alte observații legate de noile plafoane de TVA pe care Guvernul le va introduce de mâine.