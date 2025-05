Canalul Dunăre - Marea Neagră așteaptă consolidarea malurilor, dar licitația a fost anulată la 7 luni după depunerea ofertelor

Decizia a fost luată de Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile după ce în timpul derulării procedurii s-au constatat erori și omisiuni, fără a se specifica însă dacă acestea aparțin contractantului sau firmelor care au depus oferte, potrivit anunțului publicat pe SEAP. La deschiderea navigației pe cele două canale, în 1984, respectiv 1986, erau executate numai lucrările minime necesare desfășurării traficului naval. România și-a asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), adoptarea unei strategii de dezvoltare a transportului naval. Lucrări de consolidare a malurilor sunt prevăzute și pe canalul navigabil Sulina, aici licitația având mai mult noroc, pentru că atribuirea contractului s-a făcut conform termenului asumat, dar mai rămâne de rezolvat problema finanțării.

Durata contractului este de 71 de luni, din care 11 luni pentru proiectare și 60 de luni pentru execuție, iar proiectul este finanțat prin Programul Operațional Transport POT 2021 - 2027. Pentru obținerea acestui contract au depus în luna octombrie a anului trecut oferte asocierea formată din firmele Frasinul (lider), Laurentiu H SRL, Austro Somes Trading, Aquaproiect, Aqua Prociv Proiect SRL și asocierea Maristar Com (lider), Solis Via, E-One Holding SRL, Automagistral-Pivden. Canalul Dunăre - Marea Neagră are o lungime de 64,4 km, iar Canalul Poarta Albă – Midia - Năvodari, 27 km, la care se mai adaugă 5 km ramura Canalului Luminița. Proiectul de modernizare a celor două canale este inclus în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin HG nr. 666/2016. Ulterior, aceasta a fost modificată prin HG nr. 1312/2021 pentru aprobarea Programului Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021 - 2030. Investiția se află pe rețeaua de transport intermodal de interes european TEN-T (Rin - Dunăre).

Vegetația crescută peste tot, apariția ravenelor și dispariția bolovanilor

Potrivit studiului de fezabilitate, proiectul are la bază expertizele tehnice realizate în ultimii ani pentru drumurile, podurile, taluzurile, construcțiile şi amenajările hidrotehnice existente pe cele două canale. Printre cauzele care au generat deteriorarea lucrărilor se numără: acțiunea valurilor produse de vânt şi de circulația navelor şi convoaielor cu viteze mai mari decât cele luate în considerare la proiectare; variațiile rapide ale nivelului apei din canal; creșterea vegetației şi a arbuștilor pe taluzuri; drenarea necorespunzătoare a apei etc. Totuși, la aproape 40 de ani de la darea în folosință a Canalului Dunăre - Marea Neagră, problemele principale sunt reprezentate de apariția ravenelor pe anumite zone ale malurilor şi de căderea blocurilor de piatră din taluzuri. Circa 50% din volumul de piatră brută care alcătuiește carapacea apărării de mal a secţiunii dintre cele două ecluze ale canalului nu se mai regăsește în amplasament, fiind necesară completarea la profilul iniţial, arată Ministerul Transporturilor. Una dintre cauzele deteriorării malurilor este sustragerea de bolovani din apărările de mal sau rearanjarea acestora ca locuri de pescuit (scaune, trepte, reazeme) de către localnici.

Ce înseamnă Canalul Dunăre - Marea Neagră

Canalul Dunăre - Marea Neagră uneşte portul Cernavodă cu portul maritim Constanţa, scurtând cu aproximativ 400 km ruta navelor dinspre Marea Neagră spre porturile dunărene din Europa Centrală. Construcția canalului a durat aproximativ opt ani, inaugurarea oficială având loc în anul 1984. Canalul este accesibil navelor fluvio-maritime autopropulsate de până la 5.000 de tone, având o lungime de până la 138 de metri, o lăţime de 16,8 metri şi un pescaj de 5,5 metri. Pe canal pot circula simultan, în ambele sensuri, convoaie cu 6 barje, având în total până la 18.000 de tone, cu o lungime maximă a convoiului de 296 de metri, o lăţime de 22,8 metri şi un pescaj de 3,8 metri. În conformitate cu standardele CEE-ONU, Canalul Dunăre - Marea Neagră se înscrie în clasa a VI-a de canale interioare, cea mai înaltă clasă internaţională pentru astfel de construcţii. Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari reprezintă ramura de nord a canalului principal şi face racordul cu zona Midia a portului Constanța şi portul Luminița - Tașaul.

În 2024, prin Canalul Dunăre - Marea Neagră au fost transportate 18,4 milioane de tone de mărfuri, ceea ce reprezintă o scădere de 21,1% comparativ cu volumul din 2023. De asemenea, numărul total al navelor care au tranzitat canalul a fost mai mic cu 21,4%, în timp ce numărul navelor străine a scăzut cu 27,5% față de 2023.

Se caută bani pentru lucrări și la Canalul Sulina

Asocierea Max Boegl Romania (lider) - Complex Delta - Max Bögl Stiftung & Co. Kg, alături de Tractebel Engineering ca subcontractant, va realiza lucrări de apărare a malurilor pe Canalul Sulina. Contractul, în valoare de 202,7 milioane de lei (circa 41 milioane de euro), fără TVA, a fost atribuit prin licitație publică de către Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați. Licitația a fost atribuită cu clauza suspensivă, în sensul că semnarea acestuia este condiționată de obținerea/ aprobarea fondurilor necesare investiției, proiectul fiind depus pentru finanțare prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027. Contractul are o durată de implementare de 72 de luni, inclusiv cu perioada de garanție.