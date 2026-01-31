Cât de mult se pot scumpi carburanții în România? Motorina poate depăși 10 lei/l

Tensiunile geopolitice din Europa de Est și instabilitatea de pe piețele energetice globale pot avea un impact direct asupra prețurilor carburanților din România în lunile următoare. Potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, motorina este principalul punct slab al pieței energetice românești, fiind mult mai expusă scumpirilor decât benzina.

Estimările arată că, în funcție de amploarea unei eventuale crize regionale sau internaționale, prețurile la pompă ar putea crește cuprinse între 0,5 și 4,5 lei pe litru, cu motorina în prima linie a majorărilor.

Scenariul unei crize moderate: scumpiri în pași mici, dar siguri

Într-un context caracterizat de tensiuni regionale, sancțiuni suplimentare sau dificultăți logistice limitate, impactul asupra prețurilor ar fi resimțit rapid, chiar dacă nu dramatic.

Benzina: +0,50 – +1,25 lei/l

Motorina: +0,60 – +1,50 lei/l

Chiar și în acest scenariu relativ temperat, motorina rămâne mai vulnerabilă, deoarece cererea sa este constantă indiferent de contextul economic, fiind indispensabilă pentru transport, agricultură și industrie.

Criză severă: motorina, un „produs premium”

Dacă situația se agravează prin blocaje logistice, limitări la export sau perturbări majore în zona Mării Negre, scumpirile ar deveni mult mai accentuate.

Benzina: +1,25 – +2,25 lei/l

Motorina: +1,75 – +3 lei/l

În acest caz, sectorul transporturilor ar fi primul afectat, iar costurile suplimentare s-ar transmite rapid în lanțul economic, de la bunuri de larg consum până la servicii.

Criză regională majoră: praguri critice la pompă

Cel mai pesimist scenariu – un conflict extins în regiune, embargouri ample sau o criză energetică simultană – ar putea duce la creșteri dramatice ale prețurilor.

Benzina: +2 – +3,25 lei/l

Motorina: +3 – +4,5 lei/l

Într-o asemenea situație, motorina ar depăși clar pragul de 10 lei/litru și, în absența unor intervenții guvernamentale, ar putea ajunge chiar la 12 lei/litru, avertizează analiza.

De ce motorina este marea problemă a României

Diferența majoră dintre evoluția benzinei și cea a motorinei are cauze structurale clare:

România produce suficientă benzină pentru a acoperi consumul intern.

În schimb, importă cantități importante de motorină, ceea ce face piața extrem de sensibilă la orice șoc extern.

Cererea de motorină nu scade în perioade de criză, deoarece transportul de marfă, agricultura și industria trebuie să continue să funcționeze.

Prețurile sunt influențate și de rafinăriile din Bulgaria și Grecia, ambele expuse riscurilor din zona Mării Negre.

Potrivit studiilor citate, motorina este cu 40–80% mai sensibilă decât benzina la șocuri externe.

Ce înseamnă asta pentru șoferi

Raportat la prețurile actuale – aproximativ 7,74 lei/l pentru benzină și 8,0 lei/l pentru motorină – analiza indică trei niveluri posibile de impact:

Minim realist: +0,5 – +1,2 lei/l

Impact mediu: +1,2 – +2,5 lei/l

Impact sever: +3 – +4,5 lei/l, în special la motorină

Concluzia este clară: chiar și fără o escaladare majoră, românii vor simți presiune suplimentară la pompă, iar motorina rămâne veriga slabă a securității energetice naționale.