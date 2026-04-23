Trenuri în plus spre mare de 1 Mai 2026: CFR Călători introduce curse directe către Constanța și Mangalia

CFR Călători trenuri suplimentare 1 Mai 2026: program și rute către Constanța și Mangalia

Minivacanța de 1 Mai 2026 aduce un val de turiști spre litoral, iar CFR Călători răspunde cererii crescute cu trenuri suplimentare, curse directe și legături mai dese din București. Iată ce trebuie să știe românii care plănuiesc o escapadă la mare.

Trenuri suplimentare spre litoral în minivacanța de 1 Mai

CFR Călători anunță măsuri speciale pentru perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, când litoralul românesc devine una dintre cele mai căutate destinații de vacanță. Compania feroviară va introduce trenuri suplimentare și va crește capacitatea de transport pentru a face față numărului mare de pasageri.

Potrivit anunțului oficial, pe lângă trenurile deja existente, vor circula curse directe către Constanța și Mangalia, cu plecări din București Nord și Suceava.

„Cu ocazia minivacanței de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinații tradiționale de vacanță, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare”, a transmis compania.

Legături frecvente din București către Marea Neagră

Pentru turiștii din alte zone ale țării, accesul către litoral va fi facilitat prin conexiuni rapide din Capitală. Trenurile vor circula la intervale frecvente, ceea ce reduce semnificativ timpul de așteptare.

„Călătorii din alte regiuni ale țării pot ajunge rapid la Marea Neagră prin conexiuni din București, beneficiind de trenuri care circulă frecvent, la un interval de 1-2 ore, pe ruta București Nord – Constanța și retur”, se arată în comunicat.

Această măsură vine în contextul creșterii interesului pentru vacanțele interne, mai ales în perioada mini-vacanțelor legale, când litoralul devine punctul central al distracției.

Ruta Constanța – Mangalia revine temporar

O altă noutate importantă este reluarea circulației trenurilor pe ruta dintre Constanța și Mangalia, în perioada 30 aprilie – 4 mai 2026.

Decizia vine în contextul lucrărilor de infrastructură derulate de CFR SA.

„Serviciul de transport Regio va fi operat temporar cu trenuri (vagoane și locomotive), în locul serviciilor auto utilizate în prezent”, a precizat CFR Călători.

Restricții importante: stația Costinești Tabără rămâne închisă

Turiștii trebuie să țină cont și de o modificare importantă în circulația trenurilor. Stația Costinești Tabără nu va fi operațională.

„Trenurile vor circula fără oprire în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate și nu sunt apte pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor”, a transmis compania, recomandând călătorilor să utilizeze stația Costinești.

Recomandări pentru călători: cumpărați biletele din timp

Reprezentanții CFR Călători le recomandă pasagerilor să își planifice din timp călătoria și să achiziționeze biletele în avans, pentru a evita aglomerația și eventualele neplăceri.

„Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport și pentru a ne putea adapta cât mai bine capacitatea, recomandăm cumpărarea cât mai din timp a legitimațiilor de călătorie”, mai arată anunțul.

Biletele pot fi cumpărate online, prin aplicația mobilă, de la automatele din stații sau direct de la casele de bilete din gări.

Mediafax