Dumitru Chisăliță dezvăluie adevărul incomod: Europa consumă în continuare petrol rusesc

La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, Europa pare, la prima vedere, să fi redus drastic dependența de petrolul rusesc. Datele oficiale arată o scădere spectaculoasă a importurilor directe, însă o analiză detaliată relevă o realitate mult mai complexă: petrolul rusesc nu a dispărut din piața europeană, ci a fost redirecționat prin alte rute comerciale.

Scădere masivă a importurilor directe din Rusia

În 2021, Uniunea Europeană importa aproximativ 2,7 milioane barili pe zi de petrol rusesc. În 2025, acest nivel a coborât la doar 0,3 milioane barili pe zi, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 88%.

Această schimbare a fost determinată de:

interzicerea importului maritim de țiței rusesc (decembrie 2022)

extinderea sancțiunilor asupra produselor rafinate (februarie 2023)

Ponderea petrolului rusesc în importurile UE a scăzut astfel de la aproximativ 29% la doar 1%.

Piața globală s-a adaptat rapid

Deși Europa a redus importurile directe, piața globală a petrolului a reacționat rapid, redirecționând fluxurile către alte economii.

Evoluția consumului și producției globale de petrol

2022: consum 99,6 mb/zi | producție 99,4 mb/zi (revenire post-COVID)

2023: consum 102,2 mb/zi | producție 101,8 mb/zi (cerere record)

2024: consum 101,8 mb/zi | producție 103 mb/zi

2025: consum 104 mb/zi | producție 106,3 mb/zi (producția crește mai rapid decât cererea)

Noii mari cumpărători ai petrolului rusesc

După sancțiuni, petrolul rusesc a fost redirecționat către Asia și Orientul Mijlociu.

Schimbarea fluxurilor (2021 vs 2025)

UE: 2,7 → 0,3 mb/zi (-88%)

India: 0,1 → 1,7 mb/zi (+1600%)

China: 1,6 → 2,2 mb/zi (+37%)

Turcia: 0,1 → 0,3 mb/zi (+200%)

Emiratele Arabe Unite: 0 → 0,1 mb/zi

În prezent, China cumpără aproximativ 47% din exporturile rusești, India aproximativ 38%, iar Turcia circa 6%

Un factor decisiv a fost prețul: petrolul rusesc a fost vândut cu discounturi de 10–20 dolari/baril față de Brent.

Paradoxul european: mai puțin țiței, mai multă motorină

Deși importurile de țiței au scăzut, cele de produse petroliere rafinate au crescut.

Evoluția importurilor UE

țiței: ~9,7 mb/zi (2023) → ~9 mb/zi (2025)

produse petroliere: ~3,1 mb/zi (2022) → ~3,5 mb/zi (2025)

consum total: stabil la 13–14 mb/zi

Practic, o parte din rafinare s-a mutat în afara Europei.

De unde vine acum motorina Europei

După sancțiuni, furnizorii s-au schimbat radical:

SUA: ~25% India: ~20% Arabia Saudită: ~12% Kuweit: ~10% Turcia: ~8% Emiratele Arabe Unite: ~7%

Volumul total a rămas constant: 1,3–1,5 milioane barili/zi.

Problema: multe dintre aceste state importă petrol rusesc.

„Ușa din spate” a petrolului rusesc

Un mecanism legal permite acest fenomen:

petrolul rusesc este exportat către India, Turcia sau state din Golf

este rafinat în motorină

produsul final este exportat în UE ca produs „local”

Conform regulilor comerciale, originea produsului este dată de locul rafinării, nu de materia primă.

Astfel, petrolul rusesc ajunge indirect în Europa.

România, parte din noua hartă energetică

Schimbările sunt vizibile și la nivel național.

România (2022–2025)

import țiței: 8,7 mil. t (2022) → 9 mil. t (2025)

produse petroliere import: 2,3 → 2,4 mil. t

consum total: stabil la ~11,3 mil. t

Motorina rusească a fost înlocuită de importuri din:

Grecia Turcia Bulgaria Italia SUA și Orientul Mijlociu

Portul Constanța a devenit un hub regional important pentru aceste fluxuri.

Așadar, dependența nu a dispărut, ci s-a transformat

Toate aceste evoluții indică faptul că sancțiunile energetice au avut un efect real asupra relației comerciale directe dintre Europa și Rusia. Importurile directe de petrol rusesc au scăzut drastic, iar dependența formală a UE de petrolul rusesc s-a redus.

În același timp însă, piața globală a petrolului s-a adaptat rapid. Fluxurile comerciale s-au reorganizat, iar petrolul rusesc a găsit noi piețe în Asia și în Orientul Mijlociu. O parte din acest petrol este rafinat în produse petroliere care ajung ulterior pe piața europeană.

Rezultatul este o situație paradoxală: Europa a redus importurile directe de petrol rusesc (ieftin), dar continuă să consume combustibili (scumpi) într-o piață globală în care petrolul rusesc rămâne o componentă importantă.

În economia energetică globală, moleculele de petrol nu au pașaport. Ele urmează rutele cele mai eficiente economic. Sancțiunile pot schimba direcția fluxurilor, dar rareori pot elimina complet o resursă majoră din piață.

După cum subliniază Dumitru Chisăliță, piața globală a petrolului rămâne extrem de flexibilă: resursele nu dispar, ci își schimbă traseul.

