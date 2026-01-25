Claudiu Năsui critică Guvernul Ilie Bolojan: Austria reduce TVA-ul la alimente, România îl crește

Guvernul Austriei a decis să reducă TVA-ul la alimente la 5% pentru a sprijini puterea de cumpărare a cetățenilor și pentru a ține inflația sub control, care era de 4%. În contrast, Guvernul României a majorat recent TVA-ul la alimente la 11%, deși inflația este mult mai ridicată, de 10%.

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, critică dur această decizie.

„Austriecii, cu un PIB pe cap de locuitor de aproximativ 60.000 de euro, plătesc taxe pe alimente sub jumătate din cât plătesc românii, cu un PIB de ~20.000 euro. Guvernul României pare să-și prioritizeze reducerile de deficit și schemele de ajutor de stat pentru firme de partid în detrimentul populației”, afirmă el.

Năsui subliniază că și Austria se confruntă cu probleme fiscale – deficit de 5% și datorie publică de 80% din PIB – dar diferența majoră constă în modul în care guvernul gestionează povara fiscală, evitând să o lase exclusiv pe umerii cetățenilor.