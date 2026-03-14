Progres major la noul pasaj din sudul Capitalei: Se lucrează la montarea scheletului metalic

„El este a doua piesă din ceea ce înseamnă inelul median în sectorul 4. Așa cum am spus, am construit deja pasajul Europa Unită. Până la finalul anului vom reuși să finalizăm acest pasaj care va îndeplini două obiective foarte importante. Pe de-o parte, va degreva această intersecție, care nu este importantă, ci foarte importantă pentru toți bucureștenii. Pe de altă parte, va reprezenta un punct nodal nu important, ci extrem de important pentru inelul median. Inelul median care, în fapt, reprezintă o conexiune între șoseaua Giurgiului și șoseaua Petricani. O cale rapidă de acces între partea de nord și partea de sud a orașului”, a spus primarul Sectorului 4.

Potrivit primarului Daniel Băluță, lucrările pentru montarea primei părți a tablierului au început în noaptea precedentă, iar operațiunile vor continua în weekend, în special pe timpul nopții, când vor fi instituite restricții de circulație

„Am început, așa cum v-am spus, să montăm aseară prima parte a tablierului. În acest weekend vom continua cu restricții de circulație pe timpul nopții pentru că vom continua să montăm piese ale tablierului. Iar în circa o lună de zile, întreaga structură a tablierului va fi montată și ne vom putea apuca de ultima etapă, anume aceea de montare a infrastructurii rutiere”. declarată Băluță.

Edilului a mai precizat: „Aici, la Apărătorii Patriei, vom avea un nod intermodal, similar celui de la Eroii Revoluției, un nod care, pe lângă fluidizarea traficului, va reuși să genereze conexiuni între stațiile de tramvai, pentru că, da, de pe șoseaua Giurgiului până pe șoseaua Petricani vom avea șină de tramvai cu stația de metrou. Acestea sunt aspectele care fac această investiție nu importantă, ci foarte importantă pentru București. Este singura modalitate în care traficul poate fi redus în București, asta pe de-o parte, și, pe de alta parte, gradul de confort al oamenilor va crește exponențial”.

Legat de când va fi finalizată această lucrare și de costul ei, Băluță a anunțat: „Această investiție va fi finalizată cel mai probabil până la sfârșitul anului. Valoarea acestei investiții este de 100 de milioane de lei plus TVA, deci 120 de milioane de lei finit”.

(sursa: Mediafax)