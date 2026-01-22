CNAIR dă ultimatum constructorilor de pe Magistrala 6: Amenajări rutiere urgente pe DN1 după un șir de accidente grave!

CNAIR notifică constructorii M6: Măsuri urgente pe DN1 după accidente

CNAIR trage un semnal de alarmă după accidentele recente de pe DN1, în zona lucrărilor la Magistrala 6 de metrou. În ultimele două zile, incidentele au pus în pericol șoferii, forțând autoritățile să notifice din nou antreprenorii.

Reprezentanții CNAIR au inspectat fața locului și au emis ordine clare: respectați planurile de semnalizare avizate, suplimentați indicatoarele verticale pe mediană, refaceți marcajele longitudinale și de direcționare. De asemenea, parapetul median trebuie protejat suplimentar la joncțiune, iar capătul glisiei metalice coborât la 45 de grade.

„Măsurile sunt urgente pentru a evita tragedii pe DN1, în zonele afectate de lucrările M6", subliniază CNAIR. Constructorii mai au de rezolvat și problema materialelor împrăștiate din benele basculante, care deteriorează carosabilul și compromit siguranța rutieră.

Nerespectarea duce la amenzi de până la 6.000 lei per abatere. Deja, în ultimele 3 luni, CNAIR a aplicat 4 sancțiuni de 8.000 lei. Șoferii sunt rugați să circule precaut pe DN1!