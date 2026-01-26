Consiliul AgriFish de la Bruxelles: agricultura ecologică și bioeconomia, cele două mize

Pe agenda evenimentului se regăsesc teme de interes pentru viitorul agriculturii și al pescuitului European precum:

Agricultura ecologică –Consiliul va analiza propuneri de modificare a Regulamentului privind agricultura ecologică, cu accent pe normele referitoare la producție, etichetare, certificare și comercializare, urmând ca discuția să fie precedată de o prezentare din partea Comisiei Europene;

Strategia UE în domeniul bioeconomiei – Va avea loc un schimb de opinii privind strategia UE în bioeconomie, în special aspectele legate de agricultură, silvicultură și pescui;

Agricultura ecologică, un domeniu sensibil în UE, nu s-a dezvoltat așa cum se estima, astfel că există mari șanse să fie ratate obiectivele stabilite pentru 2030. În pofida subvențiilor de miliarde de lei alocate de-a lungul anilor, atingerea țintei ca 25% din suprafața de teren agricol să fie cultivate ecologic nu are practice șanse să fie bifată.

În ceea ce privește noua strategie a UE în domeniul bioeconomiei (lansată la finalul anului 2025), ea vizează transformarea resurselor biologice regenerabile în produse cu valoare adăugată, punând accent pe creșterea verde, competitivitate industrială și reziliență. Aceasta promovează trecerea de la cercetare la implementare industrială, reducând dependența de combustibili fosili prin dezvoltarea de bioproduse și bioenergie durabile.

Contribuțiile vor fi utilizate în elaborarea proiectului de concluzii ale Consiliului, care va fi aprobat ulterior de Consiliul Mediu.

Reuniunea va include, de asemenea, discuții pe diverse teme de interes pentru sectorul agricol european, care vor fi abordate în cadrul secțiunii „Diverse” a ordinii de zi.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale subliniază importanța participării la aceste reuniuni în consolidarea dialogului la nivel european și în promovarea intereselor agricultorilor români în cadrul politicilor Uniunii Europene.