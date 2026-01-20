Creditele de nevoi personale explodează. Românii s-au împrumutat de 47 de miliarde de lei în 2025

BNR a păstrat dobânda de referinţă, iar specialiştii estimează o posibilă scădere în a doua jumătate a anului.

Credite de nevoi personale

În primele 11 luni ale anului 2025, românii au contractat credite noi de consum, în valoare de peste 47 de miliarde de lei, cu 7% mai mult față de aceeași perioadă din 2025, și în pofida austerității economice.

Banii merg spre probleme medicale, în condițiile în care mare parte a populației este asigurată. Însă sistemul medical privat bagă adânc mâinile în buzunarele bolnavilor.

De asemenea, românii sunt gospodari și au ales să își renoveze locuințele, cumpără electrocasnice mari dar achiziționează și mașini.

Împrumuturile pentru nevoi personale sunt contractate, în medie, pe 5 ani, cu dobândă fixă.

Rate și condiții actuale

Dobânzile variază de la 5,75% până la 18,5%, în funcție de suma împrumutată. Cu cât valoarea e mai mare, cu atât costul scade.

De exemplu, un credit de 6.000 de euro, cu dobândă variabilă, a evoluat favorabil datorită veniturilor în creștere, explică un român.

"Fie motive medicale, fie renovări sau achiziţii de electrocasnice mai mari, chiar şi călătorii. Dobânzile încep de la 5,75%, este cea mai mică din piaţă, şi pot ajunge până la 18,5%. Cel mai mult contează valoarea creditului. Cu cât este mai mare valoarea creditului, cu atât dobânda este mai mică", spune Irina Ştefan, broker de credite, pentru observatornews.ro.

Ce spun specialiștii

Banca Națională a României (BNR) menține dobânda cheie la 6,50% din vara 2025, cu scăderi posibile din a doua jumătate a anului, pe fondul inflației ridicate.

Indicele ROBOR a coborât la 5,98%, minimul ultimelor 9 luni, iar economiștii prevăd o dobândă cheie de 6% sau chiar 5% până la finalul lui 2026.

„Semnalul este de prudență, inflația a depășit ținta BNR”, averzitează Ciprian Dascălu, economist.

Adrian Codîrlaşu, președinte CFA România, estimează o relaxare după august-septembrie, aunci când vor scădea efectele majorării TVA