Record istoric, gata să fie consemnat în facturile românilor. Creștere explozivă a prețului energiei spot: 300% într-un an

România a încheiat anul trecut cu prețuri record la energia tranzacționată pe piața spot, iar acest lucru se va resimți în facturile consumatorilor casnici cât de curând.

Prețul mediu al energiei vândute pe piața pentru ziua următoare (PZU) de la București a înregistrat în luna decembrie valoarea de 1.138 lei/MWh, bifând un nou record istoric. Comparativ cu luna noiembrie, prețul mediu, care la rândul lui a fost unul istoric - 1.052 lei/MWh, a avut o creștere de 8%. Ultima lună a anului trecut a consemnat o majorarea a prețului mediu de 300,71% comparativ cu cel înregistrat în decembrie 2020.

Potrivit datelor centralizate pe platforma OPCOM, energia cu livrare în data de 22 decembrie s-a tranzacționat la prețul mediu de 2.119 lei/MWh, cel mai mare preț mediu zilnic din istoria pieței. Tot pe 22 decembrie a fost atins și nivelul maxim istoric orar cu un preț de 2.684 lei/MWh pentru intervalul 18.00.

Valoarea tranzacțiilor a crescut de patru ori

Deși cota tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a crescut ușor anul trecut, de la 42,71%, în decembrie 2020, la 44,11%, în decembrie 2021, prețul mediu de vânzare a cunoscut o creștere foarte puternică, de la 284,32 lei/MWh la 1.139,30 lei/MWh. Majorarea lui a dus la înregistrarea unui salt vertiginos, cu 312,21%, a valorii energiei tranzacționate pe această piață, de la 128,86 milioane de euro la 531,19 milioane de euro.

Comparativ cu noiembrie 2021, când prețul mediu al energiei pe piața PZU a fost de 212,55 euro/MWh, în decembrie acesta urcase la 230,21 euro, marcând o creștere cu 8,31%.

Oferte cu prețurile mărite

Prețul energiei pe piața spot este un indicator foarte important în ceea ce privește tendința prețurilor. Clienții casnici au negociate prețuri fixe cu furnizorii lor, în general pe o perioadă de un an, iar după expirarea acesteia prețurile vor crește sub influența achizițiilor de pe PZU. Cât de mare sau mică va fi această influență ține de felul în care își formează fiecare furnizor portofoliul de energie. Consumatorii trebuie să se aștepte însă la ce este mai rău, în condițiile în care ponderea energiei achiziționate de pe PZU a crescut foarte mult. Cum pentru mulți consumatori casnici care au trecut în piața liberă contractele de furnizare expiră în primele luni ale acestui an, furnizorii au început să trimită notificări privind încheierea noilor contracte încă de la sfârșitul anului trecut. Surpriza neplăcută este că noile oferte vin cu tarife mult mai mari față de precedentele. Chiar dacă deocamdată prețurile sunt plafonate și compensate, din aprilie impactul lor va fi resimțit puternic de consumatorii casnici în cazul în care statul nu vine cu alte măsuri de protecția.

Evoluția prețului mediu al energiei pe piața bursieră spot de la București (euro/MWh)

Luna 2021 2020 Variație (%) Cota pieței în 2021 (%)

Ianuarie 55,68 52,80 +5,46 46,70

Februarie 48,09 40,52 +18,68 46,43

Martie 54,46 29,66 +83,58 47,98

Aprilie 62,80 25,51 +146,16 51,98

Mai 58,74 24,86 +136,33 54,81

Iunie 76,95 30,32 +153,81 50,76

Iulie 93,84 37,08 +153,11 41,03

August 112,70 37,8 +197,54 39,33%

Septembrie 133,89 45,85 +191,99 40,42

Octombrie 192,26 41,93 +358,57 40,92

Noiembrie 212,55 48,63 +337,09% 39,63%

Decembrie 230,21 58,37 +294,38% 42,71

SURSA: OPCOM

Prea multă energie achiziționată de pe PZU

Specialiștii spun că un portofoliu optim pentru furnizorii de energie este de „60 - 30 - 10”. În traducere, asta înseamnă că 60% din energie să fie achiziționată la un preț fix, în baza unui contract pe termen lung, 30% - achiziționată în baza unui contract bilateral, încheiat în ultimul an, și doar 10% din energia achiziționată să provină de pe PZU.

Facturile la utilități vor deveni din aprilie coșmarul a milioane de români