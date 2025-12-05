Guvernul pornește reforma marilor companii de stat: Tarom, Metrorex și CFR intră în prima rundă de analiză

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, lansarea oficială a primei etape a reformei marilor companii de stat, un demers esențial atât pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, cât și pentru eficientizarea unor entități care administrează infrastructuri critice ale României. Șeful Executivului a subliniat că rolurile instituțiilor implicate au fost clar stabilite, iar procesul va viza în primă fază 17 companii, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Electrocentrale Craiova și Electrocentrale București.

„Legat de memorandumul privind reforma companiilor de stat. Am făcut o analiză în săptămânile trecute, avem nu doar nişte angajamente prin accesarea programelor europene, deci nu doar jaloane din PNRR, ci avem un interes legitim ca marile companii de stat să fie cât mai bine administrate. Prin memorandumul care a fost aprobat astăzi se definesc cu claritate rolurile instituţiilor care sunt implicate, în aşa fel încât, după parcurgerea tuturor perioadelor, să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menţinute în activitate, cu, sigur, reformele care sunt necesare în aşa fel încât să fie mai competitive, să ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenţii tot mai mari”, a explicat Bolojan.

Premierul a precizat că urmează o etapă decisivă, în care se va stabili dacă unele companii vor fi reorganizate prin fuziune, divizare, transformare sau dacă vor intra în procedură de lichidare. „Sunt un număr de 17 companii care au fost comunicate de către ministere în acest prim pachet”, a punctat el.

Luni dimineață, Executivul va avea o primă ședință de evaluare, menită să creeze un mecanism de lucru mult mai strict între ministere și agențiile de monitorizare. „Luni dimineaţa vom avea o primă şedinţă şi există responsabil pe fiecare minister, pe fiecare autoritate tutelară, se va colabora cu agenţia care monitorizează performanţa, în aşa fel încât, de exemplu, în cursul anului viitor să nu mai avem situaţia pe care am întâlnit-o anul acesta în care bugetele erau aprobate în a doua jumătate a anului sau spre sfârşit de an, ci bugetele acestor companii să fie aprobate imediat după ce se aprobă bugetul de stat, deci în primul trimestru, să fie ţinte cât se poate de clare pentru responsabilii acestor companii şi un parcurs clar care să însemne măsuri fără echivoc pentru îmbunătăţirea performanţei acestora”, a afirmat Bolojan.

Potrivit Guvernului, memorandumul inițiat de vicepremierul Oana Gheorghiu stabilește lista primelor 17 companii care vor trece prin procedura de analiză a Comitetului Interministerial pentru Reformă. Structura guvernamentală va avea atribuții extinse în coordonarea și monitorizarea reformei, astfel încât instituțiile tutelare să poată implementa schimbări rapide și eficiente.

Lista celor 17 companii include: Societatea Electrocentrale Grup SA, Electrocentrale București SA, OIL Terminal SA, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR SA), CFR Marfă SA, ROFERSPED SA (filială CFR Marfă), CFR-IRLU SA (filială CFR Marfă), Societatea de Administrare Active Feroviare SA, Societatea Feroviară de Turism SFT-CFR SA, Societatea Națională a Căilor Ferate Române – aflată în preinsolvență, Compania Națională CFR SA, Societatea Telecomunicații CFR SA, Tipografica Filaret SA (filială CNCFR SA), CFR Călători SA, Societatea de Reparații Locomotive CFR-SCRL Brașov (filială CFR Călători), Metrorex SA și Tarom.

În plus, compania PETROTRANS SA, aflată în faliment, a fost trimisă spre analiză Comitetului pentru clarificarea situației patrimoniale.

