Creșterea acțiunilor Transgaz ridică indicele BET al bursei

Principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a apreciat cu 0,23%, până la 20.925,28 de puncte. Cel mai mare apreciere din BET a aparținut acțiunilor Transgaz, cu plus 3,1%, 46,60 lei/acțiune – un nou maxim istoric. Capitalizarea bursieră a Transgaz a ajuns la 8.779 milioane lei.

Valoarea schimburilor cu acţiuni a totalizat 55,649 milioane lei, iar cu obligaţiuni a fost de 1,548 miliarde lei. Cea mai mare parte din sumă este datorată alocării titlurilor de stat FIdelis din oferta desfășurată în perioada 01-08 august, notează Prime Transaction.

Cele mai lichide acțiuni au fost cele ale OMV Petrom, cu tranzacţii de 19,66 milioane de lei, urmate de acţiunile Băncii Transilvania, cu 10,86 milioane de lei, şi cele ale Hidroelectrica, cu 5,93 milioane de lei.

BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la Bursă, a închis în creştere cu 0,22% faţă de ziua precedentă.

De asemenea, indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a crescut cu 0,14%, în timp ce BET-NG, care măsoară evoluţia celor zece companii energetice şi de utilităţi, a consemnat un plus de 0,51%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un avans de 0,18%, iar indicele SIF-urilor, BET-FI, a crescut cu 0,11%, potrivit Agerpres.

Totodată, indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, a închis cu o depreciere de 1,64%.

Cele mai importante scăderi din BET au fost consemnate de acţiunile Aquila, Premier Energy și BRD.