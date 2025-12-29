x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Surse: Un judecător CCR a cerut concediu de odihnă

Surse: Un judecător CCR a cerut concediu de odihnă

de Redacția Jurnalul    |    29 Dec 2025   •   17:13
Surse: Un judecător CCR a cerut concediu de odihnă
Sursa foto: Hepta/Ședința de astăzi nu s-a putut desfășura din lipsă cvorum: patru judecători nu au intrat în sală

Judecătorul Cristian Deliorga de la Curtea Constituțională a României (CCR) a depus o cerere de concediu de odihnă pentru perioada 5-16 ianuarie 2026, interval în care era programată pronunțarea unei decizii importante privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Sursele citate de G4Media susțin că solicitarea de concediu a fost depusă după ce ședința CCR programată pentru această săptămână a fost anulată din cauza lipsei de cvorum, ca urmare a boicotului unor judecători.

În prezent, nu există o confirmare oficială din partea Curții Constituționale cu privire la această cerere de concediu sau implicațiile sale formale asupra calendarului decizional al instituției.

Ședința de astăzi nu s-a putut desfășura din lipsă cvorum: patru judecători nu au intrat în sală, iar CCR a rămas cu mai puțin de 6 judecători prezenți, minimul necesar ca plenul să poată delibera și să se pronunțe.

Ședința a fost amânată, iar următorul termen pentru continuarea deliberărilor este 16 ianuarie, ora 10:00.

Cei patru judecători au trimis un punct de vedere prin care spun că gestul lor nu ar fi menit să blocheze activitatea CCR.

„Nu pentru a bloca activitatea Curții, ci pentru a refuza validarea unei proceduri pe care o consideră contrară legii și regulamentului de funcționare al CCR”, au trasmis printr-un comunicat cei patru.

 

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cristian deliorga concediu de odihna Curtea Constituțională
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri