Criza auto lovește în locurile de muncă din Arad: O fabrică disponibilizează peste 460 de angajați

Primele contracte de muncă vor fi desfăcute în luna martie 2026, a anunțat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).

Măsuri de sprijin pentru disponibilizați

Directorul AJOFM Arad, Augustin Alexandru Molnar, a precizat pentru Agerpres că instituția organizează o bursă specială de locuri de muncă și consiliere preconcediere.

„Înainte ca angajaţii să fie disponibilizaţi, vom organiza o bursă specială de locuri de muncă pentru aceştia. De asemenea, vom oferi celor afectaţi servicii de preconcediere, respectiv vor fi consiliaţi privind oportunităţile de pe piaţa muncii şi beneficiile reintregrării în câmpul muncii”, a explicat acesta, subliniind că numărul final de concediați poate varia prin reorganizări sau pensionări.

Context economic dificil

Compania oferă salarii compensatorii în funcție de vechime, după notificarea transmisă în decembrie Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Județul Arad înregistra o rată a șomajului de 2,01% (3.847 șomeri) la finele lui 2025, agravată de închiderea producătorului de componente auto Aptiv Ineu, care a disponibilizat 900 de salariați și Astra Rail Industries, care a a renunțat la 699 de angajați, potirvit observatornews.ro.