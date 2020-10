Criza COVID-19 frânează câștigurile băncilor

Diferențele dintre dobânzile acordate de bănci la depozite și cele aplicate la credite au scăzut în perioada de pandemie, atât pentru companii, cât și pentru populație, la instrumentele în lei. În euro, diferența a devenit mai mică, de asemenea, pentru firme, dar a urcat în cazul persoanelor fizice. Societățile bancare obțin câștiguri mai mari în relația cu persoanele fizice decât din tranzacțiile cu firmele.

Depozitele noi la termen, în lei, ale gospodăriilor populației aveau o dobândă medie de 1,66% pe an în august 2020, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). În același timp, creditele noi în lei erau acordate la o dobândă de 7,38% către aceeași categorii de clienți. Practic, atunci când banca ia 100 de lei de la un depunător persoană fizică, îi dă acelui depunător 1,66 lei pe an, iar când împrumută un debitor persoană fizică, primește de la el 7,38 de lei. Astfel, societatea bancară câștigă, în medie, 5,72 de lei pe an la suta de lei tranzacționată. În februarie 2020, ultima lună dinaintea declanșării pandemiei COVID-19 și instituirii măsurilor de protecție, dobânda la depozite era de 1,84%, iar cea la credite, de 7,97%. Banca avea un câștig, ca diferență dintre cele două dobânzi, de 6,13 lei la 100 de lei. Din februarie până în august, acest câștig a scăzut cu 0,41 lei, ca urmare a faptului că dobânzile la depozite au scăzut cu 0,18 puncte procentuale, iar cele la credite au coborât mai accentuat, cu 0,59 pp. Societățile nefinanciare (firmele) care depun bani la bancă beneficiază de randamente sporite în comparație cu persoanele fizice, dar și aceste randamente au scăzut de la 2,23% în februarie la 1,69% în august, la depozitele în lei. Companiile se împrumută la costuri mai mici, dar și acestea s-au redus pe timpul pandemiei, de la 6,10%, cât era dobânda în februarie pentru creditele noi în lei, până la 4,82%, în august. Așadar, câștigul băncii la suta de lei tranzacționată în relația cu firmele a scăzut de la 3,87 la 3,13 lei.

Primești 0,06% la economiile în euro

Dobânzile la depozitele în euro pentru persoane fizice sunt foarte mici și au devenit și mai mici în timpul coronavirusului. Acestea au scăzut de la 0,12% la 0,06% între lunile februarie și august. În schimb, costurile creditelor au crescut de la 3,99% până la 4,38%. Pentru suta de euro tranzacționată în februarie, băncile câștigau 3,87 de euro pe an, iar în august câștigul este de 4,32 de euro, cu 0,45 de euro mai mare. Dobânzile pe care le primesc firmele pentru depozitele noi în euro au scăzut de la 0,15% în februarie până la 0,14% în august. Costurile creditelor noi pentru firme au coborât și ele, de la 2,75% la 2,19%. În a opta lună a anului, societatea bancară obținea de la companii, pentru 100 de lei tranzacționare, 2,05 euro, cu 0,55 de euro mai mult puțin în februarie, când nivelul era de 2,60 de euro.

Gospodăriile populației aveau depozite totale de 244 miliarde de lei și credite de 148,6 miliarde de lei, la finele lui septembrie 2020, conform datelor BNR. Societățile nefinanciare dețineau depozite de 131,9 miliarde de lei și credite de 120,6 miliarde de lei.