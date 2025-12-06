Cum îți protejezi părul în timpul iernii: Obiceiuri simple și eficiente

Specialiștii recomandă câteva obiceiuri simple pentru a-ți menține părul sănătos și strălucitor în perioada rece.​

Sfaturi pentru o îngrijire eficientă

Evită spălarea zilnică pentru a nu elimina sebumul natural care protejează fibra capilară.​

Alege șampoane blânde, fără sulfați sau parabeni, care curăță delicat fără a agresa scalpul.​

Nu renunța la balsam deoarece formează un film protector care apără părul de agresiuni externe, inclusiv de căldura aparatelor de styling și de aerul uscat.​

Clătește părul cu apă călduță, nu rece, pentru a elimina mai eficient reziduurile minerale și pentru a-l face mai strălucitor.​

Folosește măști nutritive pentru hidratare intensivă, mai ales dacă părul este vopsit sau predispus la deshidratare.​

Aplică soluții naturale, cum ar fi amestecul de suc de lămâie cu apă plată sau oțet de mere pentru a-i reda strălucirea și prospețimea.​

Hrănește părul din interior. O dietă bogată în histidină (carne, lapte, semințe, tofu, ouă) susține sănătatea părului, potrivit a1.ro.