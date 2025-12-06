Cum îți protejezi părul în timpul iernii: Obiceiuri simple și eficiente

Specialiștii recomandă câteva obiceiuri simple pentru a-ți menține părul sănătos și strălucitor în perioada rece.
Sfaturi pentru o îngrijire eficientă
Evită spălarea zilnică pentru a nu elimina sebumul natural care protejează fibra capilară.
Alege șampoane blânde, fără sulfați sau parabeni, care curăță delicat fără a agresa scalpul.
Nu renunța la balsam deoarece formează un film protector care apără părul de agresiuni externe, inclusiv de căldura aparatelor de styling și de aerul uscat.
Clătește părul cu apă călduță, nu rece, pentru a elimina mai eficient reziduurile minerale și pentru a-l face mai strălucitor.
Folosește măști nutritive pentru hidratare intensivă, mai ales dacă părul este vopsit sau predispus la deshidratare.
Aplică soluții naturale, cum ar fi amestecul de suc de lămâie cu apă plată sau oțet de mere pentru a-i reda strălucirea și prospețimea.
Hrănește părul din interior. O dietă bogată în histidină (carne, lapte, semințe, tofu, ouă) susține sănătatea părului, potrivit a1.ro.