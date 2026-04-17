Criza pensiilor în România: 10 salariați la 9 pensionari! Vine haosul cu decrețeii?

Alarmă totală: România plătește 13 miliarde lei lunar pe pensii. Cine le mai dă mâine?

Situația sistemului public de pensii din România a devenit dramatică în 2026. Anul acesta, numărul pensionarilor se apropie periculos de cel al angajaților activi, ajungând la un raport șocant de 10 salariați la 9 seniori. Statul pompează lunar peste 13 miliarde de lei doar pentru cei 4,6 milioane de pensionari, sume extrase din contribuțiile celor care muncesc sau din împrumuturi nesfârșite. Datele Institutului Național de Statistică arată un spor natural negativ la începutul anului: decesele au fost de două ori mai multe decât nașterile, semnalând o bombă demografică cu ceas, potrivit Antena 3 CNN.

Populația îmbătrânește accelerat, iar presiunea pe buget explodează. Specialiștii avertizează că viitorul e sumbru, mai ales cu generația decrețeilor gata să iasă la pensie.

Bugetul național sufocat: 13 miliarde lei pe lună, susținut de câți?

România plăteşte, lună de lună, aproape 13 miliarde de lei pentru cei 4,6 milioane de pensionari. Cifra se apropie de numărul total al angajaţilor, cei care susţin prin contribuţii acest sistem.

Cătălina Iordache, reporter, explică fenomenul: „Populația îmbătrânește accelerat, iar natalitatea este în scădere, ceea ce înseamnă că în anii următori va fi o presiune uriaşă pe sistemul public de pensie. Deja ne apropiem de egalitate între numărul total de angajați și numărul de pensionari. Asta în timp ce vedem numărul de salariați scade din cauza problemelor economice, cu aproximativ 25.000 de persoane din septembrie anul trecut până în februarie anul acesta."

Disparități regionale dramatice agravează criza. În București și Ilfov, raportul e favorabil – 10 salariați la 4 pensionari –, urmate de Cluj și Timiș. Dar în Vaslui, Neamț sau Teleorman, situația e inversă: 10 salariați la 14 pensionari. Aceste zone rurale devin adevărate "gropi negre" pentru sustenabilitate.

Experții trag semnalul de alarmă: Sistemul e nesustenabil

Adrian Codîrlașu, președinte CFA România, pune degetul pe rană: „Sistemul public de pensii în situația în care funcționează și cum funcționează, este nesustenabil pe termen mediu și vedem că se întâmplă, se întâmplă aceste lucruri, în sensul că o să ajungem foarte curând la o paritate între numărul de angajați și numărul de pensionari și acum să ne uităm cât contribuie un angajat, contribuie puțin peste 20% din salariului brut la sistemul public de pensii."

Viitorul pare și mai negru. George Moț, fondator platformă pensii, subliniază agravarea: „Lucrurile se vor înrăutăți pe viitor, pentru că încă nu au început să iasă la pensie decrețeii."

El propune o alternativă: „O completare la sistemul public de pensii o reprezintă pensia privată, pentru că pensia privată nu are acest dezavantaj pe care îl are pensia publică, în care trebuie să colecteze de la salariați, să dea la pensionari, nu pensia privată."