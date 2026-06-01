Naționala lui Hagi începe Mondialul amicalelor

Debutul lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei aduce inevitabil entuziasm. Numele său este suficient pentru a genera speranță chiar și într-un moment în care fotbalul românesc nu traversează cea mai fericită perioadă. Numai că optimismul este temperat de realitatea lotului pe care selecționerul îl are la dispoziție pentru primele teste cu Georgia și Țara Galilor.

Portari cu probleme, fundași fără continuitate

Privind variantele pe care le va avea selecționerul la dispoziție, primul lucru care sare în ochi este lipsa jucătorilor aflați într-un moment de vârf al carierei. În poartă, doar Ionuț Radu poate spune că vine după un sezon cu adevărat reușit. După ani dificili și multe împrumuturi, portarul român pare să-și fi regăsit încrederea și constanța la Celta Vigo, a fost integralist tot sezonul și va juca direct în faza ligii în Europa League.

În schimb, Marian Aioani a terminat sezonul într-o atmosferă apăsătoare la Rapid, club care a ratat toate obiectivele importante. Nici Ștefan Târnovanu nu vine într-o situație ideală. Deși rămâne unul dintre cei mai valoroși portari români, finalul de sezon de la FCSB a fost umbrit de conflictele interne și de deciziile patronului, care l-au scos din prim-plan exact în perioada decisivă.

Nici defensiva nu inspiră liniște

Andrei Rațiu a fost foarte aproape de cea mai mare performanță a carierei, însă a pierdut finala Conference League și va rata cupele europene în sezonul următor alături de Rayo Vallecano. În ceea ce îl privește pe Radu Drăgușin, fundașul central continuă să fie unul dintre cei mai promițători jucători români, dar sezonul său la Tottenham a fost departe de așteptări. Minute puține, concurență uriașă și tot mai multe zvonuri privind o eventuală plecare.

Campioni, rezerve și jucători aflați la răscruce

Nici linia de mijloc nu oferă prea multe certitudini. Florinel Coman continuă aventura din Qatar, însă nivelul competițional și prestațiile sale nu au mai produs același entuziasm ca în perioada în care era vedeta Superligii. În aceeași situație este și Ianis Hagi, care vine după un nou sezon în care a jucat puțin și a fost departe de rolul de lider pe care îl așteaptă întreaga țară, și mai ales tatăl lui, selecționerul. Talentul nu i-l contestă nimeni, însă timpul începe să curgă împotriva sa.

Există și excepții. Dennis Man e campion în Olanda și se zvonește că este vizat de un transfer în Anglia, iar Răzvan Marin vine după un sezon solid și după titlul cucerit în Grecia cu AEK Atena. Sunt printre puținii jucători ai naționalei care se prezintă la lot cu sentimentul că au realizat ceva important în ultimele luni.

La fel de interesantă este forma veteranilor Nicolae Stanciu și Andrei Burcă și de văzut dacă aceștia mai pot fi soluții de viitor pentru națională. Ambii vin din China, un campionat care oferă stabilitate financiară, dar ridică mereu semne de întrebare privind ritmul și nivelul competițional. La care se adaugă distanța.

Craiova aduce moralul, FCSB și Rapid aduc dezamăgirea

Dacă există un grup de jucători care vine cu moral ridicat la lot, acela este, fără îndoială, cel al Universității Craiova. După eventul realizat în acest sezon, oltenii ajung la națională cu încrederea pe care o oferă trofeele. Totuși, și aici apar semne de întrebare. Mulți dintre jucătorii importanți ai Craiovei sunt curtați din străinătate, iar gândurile unora încep inevitabil să se îndrepte spre eventuale transferuri.

La polul opus se află convocații de la FCSB și Rapid. Darius Olaru, Mihai Popescu și Florin Tănase vin după un sezon în care FCSB a dezamăgit și a ajuns în Conference League mai degrabă profitând de căderea lui Dinamo în baraj decât prin forța propriilor rezultate. Mai mult, Gigi Becali nu încurajează jucătorii să-și dea sufletul la națională dacă aceștia nu participă la un Campionat Mondial sau European. El consideră că chemările la lotul național încurcă pregătirea de la club pentru sezonul de cupe europene.

La Rapid, situația este, poate, și mai dureroasă. În urmă cu câteva luni, mulți vedeau echipa giuleșteană drept principala rivală a Craiovei în lupta pentru titlu. Finalul sezonului a fost însă un dezastru sportiv, iar Olimpiu Moruțan, Alexandru Dobre și Andrei Borza ajung la națională după un play-off care a lăsat multe frustrări în Giulești.

Noile pariuri ale lui Hagi

Poate că partea cea mai interesantă a acestei acțiuni nu este reprezentată însă de numele consacrate, ci de jucătorii noi pe care Hagi dorește să-i testeze. El a anunțat deja că va împărți minutele și că va folosi formule diferite în meciurile cu Georgia și Țara Galilor. Cu alte cuvinte, aceste amicale vor reprezenta mai degrabă un laborator decât o echipă națională definitivată.

Printre numele care merită urmărite se numără Luca Coubiș de la Universitatea Cluj, unul dintre fundașii care au impresionat în sezonul recent încheiat. La fel de interesant este și cazul lui David Matei, puștiul-minune al Craiovei, transferat din Ghencea, de la Steaua București, pe care mulți îl văd drept unul din viitorii oameni de bază ai naționalei. La fel se vorbește și despre Matei Ilie, care a avut un sezon apreciat la CFR Cluj și reprezintă una dintre soluțiile de viitor pentru centrul apărării.

Louis Munteanu, marele pariu

Dacă există însă un nume care stârnește cu adevărat curiozitatea, acesta este Louis Munteanu. Atacantul ultraalintat pe când era la CFR Cluj pare să-și fi găsit în sfârșit ritmul la DC United, în Statele Unite, iar evoluțiile sale din ultimele luni au readus optimismul în jurul unui jucător despre care s-a vorbit enorm încă din adolescență.

România duce lipsă de atacanți capabili să decidă singuri un meci. De aceea, mulți văd în Louis Munteanu nu doar o soluție pentru prezent, ci poate chiar principalul om de atac al următorului ciclu de calificare. De urmărit este și Tony Strata, un jucător interesant aflat la Vitória Guimarães, din Portugalia.

Liga Națiunilor nu este obiectiv, ci doar serie de șase meciuri-test

În toamnă, România va intra într-o grupă extrem de dificilă din Liga Națiunilor. Suedia, Polonia și Bosnia sunt adversari care, cel puțin pe hârtie, pornesc cu prima șansă.

Privind loturile și forma actuală a jucătorilor români, șansele de a ne menține în al doilea eșalon valoric par reduse. Nu imposibile, dar reduse.

Dar scopul este altul: construcția unei echipe pe care Mircea Lucescu nu a mai apucat s-o facă.

Hagi nu a fost adus pentru a câștiga două amicale și nici pentru a transforma Liga Națiunilor în marele obiectiv al mandatului său. Federația l-a adus pentru un singur lucru: calificarea la Campionatul European de peste doi ani. Atunci va fi judecat.

Amicalele cu Georgia și Țara Galilor reprezintă doar prima pagină a unei povești care abia începe. Primele meciuri ale Epocii Hagi sunt, așadar, mai degrabă un punct de plecare decât un test decisiv. România începe un nou drum cu un lot obosit, cu mulți jucători aflați după sezoane dezamăgitoare și cu numeroase semne de întrebare. Dar începe și cu un selecționer care știe foarte bine că adevăratele răspunsuri nu vor veni în iunie, ci peste doi ani, atunci când va trage linie și va vedea dacă a reușit sau nu să ducă din nou naționala la un turneu final.

Ionuț Radu (Celta Vigo), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Bogdan Racovițan (Raków) și Dennis Man (PSV), accidentați, nu mai fac parte din lotul naționalei.

Naționala joacă mâine la Tbilisi cu naționala Georgiei,

ora 20.00 (Antena 1),

și pe 6 iunie, pe stadionul Steaua, cu Țara Galilor.

Lotul convocat de Gheorghe Hagi

Portari: Marian Aioani (Rapid), Otto Hindrich (Legia Varșovia), Ștefan Târnovanu (FCSB);

Fundași: Deian Sorescu (Gaziantep), Tony Strata (Vitória Guimarães), Radu Drăgușin (Tottenham), Virgil Ghiță (Hannover), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiș (U Cluj), Andrei Burcă (Yunnan - China), Matei Ilie (CFR Cluj), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Andrei Borza (Rapid); Mihai Popescu (FCSB);

Mijlocași: Răzvan Marin (AEK), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Nicolae Stanciu (Dalian - China), Vlad Dragomir (Pafos), Ianis Hagi (Alanyaspor), David Matei (Universitatea Craiova), Florin Tănase (FCSB), Darius Olaru (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo);

Atacanți: Olimpiu Moruțan (Rapid), Valentin Mihăilă (Rizespor), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexandru Dobre (Rapid), Louis Munteanu (DC United), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Drăguș (Gaziantep).