Proiect OUG Ministerul Energiei 2026 pentru criză carburanți. Adaosuri tăiate la jumătate, export blocat pentru benzină motorină!

Declarație de criză pe piața țițeiului și plafonare adaos comercial

Ministerul Energiei a publicat luni seara proiectul de ordonanţă de urgenţă care prevede declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie şi/sau comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora.

Adaos limitat la 50% din media ultimelor 12 luni

Potrivit documentului citat, adaosul este limitat la mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni iar măsura are în vedere evitarea unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă.

Export de benzină și motorină doar cu aviz ministerial

Proiectul prevede, totodată, că exportul produselor petroliere (benzină şi motorină) se va putea realiza doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi ministerului de resort.

Reducere biocarburanți și controale anti-suprapreț

Totodată, se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preţ care depăşeşte valorile preţurilor maximale şi se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conţinutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piaţă de la 8% la minimum 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecţie.

Durata măsurilor: 6 luni, prelungibile

Măsurile de protecţie se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză.

Aceste prevederi vin în contextul creșterii galopante a prețurilor la carburanți, afectând direct buzunarele șoferilor români. Rămâne de văzut dacă OUG-ul va fi adoptat rapid pentru a calma piața.

Agerpres