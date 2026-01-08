Mii de blocuri din Capitală, fără căldură sau apă caldă. ELCEN: Nu noi suntem de vină

Aproape 40% dintre imobilele din București se confruntă cu probleme în furnizarea agentului termic, potrivit datelor oficiale din aplicația Termo Alert. Cele mai afectate sunt sectoarele 2 și 3, unde mii de blocuri primesc căldură și apă caldă sub parametri sau deloc. ELCEN susține însă că nu poartă vina și arată cu degetul spre rețeaua de distribuție.

Furnizarea agentului termic, deficitară la 38% dintre imobilele din București

Furnizarea agentului termic este deficitară în aproximativ 38% dintre imobilele din Capitală, conform informațiilor publice oferite de aplicația Termo Alert. Situația afectează circa 3.500 de blocuri, unde locatarii se confruntă atât cu lipsa căldurii, cât și a apei calde, potrivit Observator News.

Dintre acestea, 55 de imobile au rămas complet fără căldură și apă caldă, în timp ce restul primesc agent termic la parametri insuficienți.

Sectoarele 2 și 3, cele mai afectate

Cele mai mari probleme sunt înregistrate în Sectorul 2 și Sectorul 3, din cauza debitului insuficient de apă caldă livrat de CET Sud, potrivit aplicației Termo Alert.

Sectorul 2: aproximativ 1.300 de blocuri afectate

Sectorul 3: aproape 2.000 de imobile

Sectorul 4: circa 150 de blocuri

Sectorul 5: aproximativ 30 de blocuri

În plus, aproximativ 40 de blocuri din Sectorul 2 sunt afectate de avarii la circuitul primar.

Avaria de la CET Sud și intervenția ELCEN

Pe 4 ianuarie, Compania Municipală Termoenergetica a anunțat că furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă a fost afectată în sectoarele 2 și 3, dar și parțial în sectoarele 4 și 5, în urma unei avarii produse la CET București Sud – ELCEN, unitate aflată în subordinea Ministerului Energiei.

Pe 7 ianuarie, ELCEN a transmis că intervenția tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 a fost finalizată, iar echipamentul a fost repus în funcțiune în condiții de siguranță.

Instituția a subliniat că incidentul nu a fost o avarie majoră, ci: „o situaţie gestionată în limitele de siguranţă ale unui sistem energetic vechi, aflat sub o presiune tehnică ridicată”.

ELCEN: „Nu am întrerupt livrarea agentului termic”

ELCEN a mai precizat că, pe durata indisponibilității temporare a grupului energetic, livrarea agentului termic nu a fost întreruptă.

CET București Sud a funcționat permanent cu cazanul de abur nr. 3, turbina de abur nr. 3 și două cazane de apă fierbinte, asigurând continuitatea producției de energie termică.

Pe cine dă vina ELCEN pentru problemele din apartamente

Într-un mesaj publicat joi, pe Facebook, ELCEN a transmis că funcționează fără sincope și că livrează agent termic la parametri optimi, conform solicitărilor Termoenergetica.

„În urma numeroaselor sesizări primite astăzi, 8 ianuarie, din partea consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat de termoficare privind furnizarea deficitară sau lipsa apei calde şi a căldurii în apartamente, ELCEN face următoarele precizări: Activitatea în CET-urile ELCEN se desfăşoară în prezent fără sincope. Incidentul tehnic de la CET Bucureşti Sud anunţat de ELCEN în data de 4 ianuarie a fost remediat în data de 6 ianuarie şi comunicat public. În prezent, ELCEN livrează agent termic către reţeaua de termoficare, la parametrii optimi de temperatură, conform comenzii Termoenergetica”.

Electrocentrale București S.A. a mai explicat că responsabilitatea ELCEN se oprește la limita centralelor.