Nereguli grave pe litoral: Fose septice îngropate ilegal direct în nisipul din Năvodari

Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat miercuri seara că echipele de la Apele Române și ISU Dobrogea au găsit noi instalații îngropate ilegal.

Ministra spune că, din fericire, nu au mai fost identificate rezervoare de gaz, ci fose septice îngropate în nisip.

Trei astfel de fose au fost identificate miercuri îngropate pe plajele din Năvodari, iar alte trei au fost descoperite pe plaja Margona.

Deja o parte din ele au fost scoase de echipele de intervenție. Diana Buzoianu anunță că vor fi luate măsuri în toate aceste cazuri.

„Pe scurt: așa arată un domeniu care a fost tratat ca vestul sălbatic. Nu vom accepta asta pe viitor. În toate cazurile operatorii economici vor suporta consecințele legale. Legea e lege pentru toți. Acțiunile de control și de verificare continuă și zilele următoare pe plaje”, susține Buzoianu.

Un rezervor de gaz îngropat în nisip a fost descoperit luni pe o plajă din Năvodari. Rezervorul a fost avariat accidental de un utilaj care pregătea plaja pentru sezonul estival.

