4 luni de naștere se află la o răscruce: Ce alegeri importante trebuie să iei?

Aprilie

Persoanele născute în aprilie trebuie să continue să lupte pentru ceva până la sfârșit sau să renunțe și să reducă pierderile. Nu există un răspuns corect și nimeni nu vă poate spune ce cale vă va aduce beneficii pe termen lung.

Trebuie doar să decideți, chiar acum, ce este mai important pentru voi. Trebuie să renunțați la acest efort, știind în adâncul sufletului că ați dat totul, sau sunteți gata să vă concentrați eforturile asupra a ceva mai promițător? Oricare ar fi lucrul pe care îl dorești, este norocos să-ți primească energia, este doar o chestiune de a decide ce vrei.

Nu te lăsa atras de eroarea costurilor irecuperabile; nu trebuie să continui să lucrezi la ceva doar pentru că ai cheltuit deja timp, bani și efort. Și, de asemenea, nu trebuie să renunți la ceva ce iubești pentru că nu a dat rezultatele pe care le așteptai.

Important este să ai ceva la care să lucrezi. Este doar o chestiune de a te asigura că acel ceva este ceea ce îți dorești cu adevărat, chiar și pe măsură ce timpul trece.

August

Vi se cere să faceți ceva care merge împotriva tuturor principiilor voastre, să alegeți o tabără. Cineva din cercul vostru social este în conflict cu o alta, iar timpul pentru reconciliere a trecut. Ambele părți vă cer să limitați contactul cu cealaltă, iar alegerea voastră va avea consecințe.

Alegerea oricăreia dintre părți va deteriora una dintre relațiile voastre, iar aceste punți arse se pot extinde de-a lungul unui lanț de cunoștințe. Chiar dacă nu ai fost implicat deloc în conflict, ceilalți te vor judeca pentru partea pe care o iei și te simți sfâșiat între două loialități conflictuale.

Ești legat de durata unei relații și de calitatea celeilalte, și știi în adâncul sufletului că nu există un răspuns corect, că nu este corect să alegi, dar a rămâne fidel convingerilor tale, refuzând să iei partea cuiva, va avea și propriile consecințe. Ambele s-ar putea să aibă resentimente.

Lucrul important de reținut la această bifurcație a vieții este că uneori suntem afectați negativ de alegerile altora. Ia asta ca pe o lecție pentru a nu pune pe nimeni altcineva în aceeași situație.

Decembrie

Pentru cei născuți în decembrie, bifurcația vieții vă cere să lăsați ceva în urmă. Fie oamenii, locurile și viața pe care le-ați cunoscut, fie visele voastre de a o lua de la zero și de a explora un loc nou.

Este în regulă să vă acordați un moment pentru a recunoaște cât de departe ați ajuns. Rădăcinile pe care le-ai pus, relațiile în care ai investit și frumusețea pe care ai găsit-o în mediul tău actual. Ai avut suișuri și coborâșuri în această casă pe care ai construit-o dar ai profitat la maximum de ceea ce ai avut la dispoziție. Nimeni nu te-ar putea învinovăți că te simți atașat sentimental în legătură cu toate acestea.

De asemenea, este în regulă să recunoști viața vibrantă de vis pe care ți-ai scris-o.

A vrea să vezi cât mai mult din ceea ce are lumea de oferit nu înseamnă că iubești mai puțin lucrurile care îți aparțin. Poți să le aduci pe toate cu tine: trecutul tău, experiențele tale și toată dragostea din viața ta vor face parte din viitorul tău, indiferent unde te duce asta.

Ambele opțiuni te sperie din motive diferite, dar numai tu poți ști care este adevărata frică și care este tipul bun de anxietate care te va împinge spre creștere.

Martie

Cei născuți în martie se află într-un punct în care pot face compromisuri și colabora sau pot investi pe deplin în propria idee, mergând pe cont propriu. Este crucial să asculți cu adevărat feedback-ul înainte de a decide între a lăsa ideea ta să evolueze de dragul unui obiectiv comun sau a-i păstra integritatea cu eforturi suplimentare.

Vei ști răspunsul corect atunci când te vei întreba de ce partenerii tăi vor să facă schimbările pe care le cer. Vor ei să adauge propria lor notă creativă unei lucrări comune? Încearcă ei să-și asigure un anumit nivel de succes comercial? Au identificat o problemă critică în planul tău? Dacă intențiile sunt reciproc avantajoase, mândria ta nu trebuie să fie rănită de o schimbare de curs.

Cu toate acestea, dacă ceva din interiorul tău îți cere să te ții de poziția ta sau simți că schimbările solicitate îți golesc complet ideea de intenția sa inițială, atunci poate că este timpul să mergi singur, chiar dacă asta înseamnă să pierzi o oportunitate în acest moment.

Indiferent de alegere, decizia este doar în mâinile tale. Aceasta este o bifurcație pe care o vei întâlni de mai multe ori în viața ta și vei învăța ceva nou din ea de fiecare dată, potrivit collective.world.

