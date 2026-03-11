Decizie majoră pentru securitatea României: Parlamentul aprobă solicitarea SUA privind prezența militară temporară

Parlamentul aprobă dislocarea temporară de capabilități militare americane în România

Parlamentul României a aprobat miercuri solicitarea Statelor Unite privind dislocarea temporară pe teritoriul țării a unor capabilități militare. Decizia a fost adoptată cu 272 de voturi, într-un context de securitate regională tensionat, marcat de conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Au fost prezenți 297 de parlamentari. Dintre aceștia 272 au votat pentru, 18 împotrivă, s-au înregistrat 5 abțineri și 2 „nu votez”.

Hotărârea a fost astfel adoptată de Parlament.

Dezbateri în plenul Parlamentului

Camera Deputaților și Senatul s-au reunit miercuri în ședință comună pentru a analiza cererea venită din partea Statelor Unite privind dislocarea temporară de echipamente militare și forțe americane în România.

Decizia a generat dezbateri aprinse între putere și opoziție, liderii partidelor prezentând poziții diferite cu privire la impactul asupra securității naționale.

Sorin Grindeanu: „Aprobarea solicitării Statelor Unite reprezintă un gest firesc și necesar”

Primul care a luat cuvântul în plen a fost liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Acesta a subliniat că decizia vine într-un context internațional tensionat, în care conflictele globale pun presiune asupra securității europene.

Potrivit lui Grindeanu, România are responsabilitatea de a contribui activ la consolidarea securității regionale, mai ales pe flancul estic al NATO.

„România, ca stat membru al ambelor structuri, are nu doar dreptul, ci și responsabilitatea de a contribui activ la consolidarea securității regionale, în special în zona de sud-est a Europei și la Marea Neagră. Poziționarea noastră strategică pe flancul estic ne conferă un rol esențial în contracararea riscurilor de securitate, iar acest rol nu poate fi asumat doar declarativ, ci și prin decizii concrete și coerente. În acest cadru, aprobarea solicitării Statelor Unite reprezintă un gest firesc și necesar”, a spus liderul PSD.

Acesta a adăugat că votul Parlamentului reprezintă și un semnal clar privind angajamentele României față de aliații săi.

„O alianță puternică se bazează pe încrederea reciprocă și pe consecvență. Principalul nostru aliat strategic este cel care continuă să asigure cea mai solidă umbrelă de securitate în fața amenințărilor externe. Parteneriatul strategic cu Statele Unite a adus României beneficii majore. Integrarea în NATO, sprijin pentru intrarea în spațiul Schengen, stabilitate, securitate și protecție într-o regiune marcată de conflicte”, a mai spus Grindeanu.

În opinia sa, siguranța actuală a României este rezultatul direct al parteneriatului strategic cu Washingtonul.

„Astăzi, pacea și siguranța de care ne bucurăm sunt în mare măsură rezultatul acestui parteneriat cu Statele Unite ale Americii”, a afirmat liderul PSD, adăugând că votul reprezintă „o dovadă de responsabilitate, de consecvență și de maturitate ca stat aliat”.

George Simion: „Avem răspunderea față de poporul român ca niciun cetățean să nu fie supus riscurilor”

Liderul AUR, George Simion, a anunțat în plen că partidul său nu susține decizia și a criticat modul în care a fost adoptată.

„O decizie luată pe genunchi care afectează destinul unei națiuni. Jurământul nostru de credință a fost și este față de poporul român și nu față de vreo altă entitate. Alegem să rămânem loiali acestui jurământ și anunțăm că nu putem vota și nu ne dăm acordul pentru scrisorile și garanțiile lui Nicușor Dan, venite de la domnul Grindeanu și din alte părți insalubre ale politicii românești”, a spus Simion.

El a susținut că parlamentarii nu au avut suficiente informații despre implicațiile deciziei.

„Nu avem garanția că scopul și intențiile sunt doar defensive. Nu avem garanția că cineva va apăra aceste baze militare. Nu știm câți soldați rămân și nu știm multe, multe alte lucruri. Doar 64 de parlamentari au consultat acel document clasificat”, a declarat liderul AUR.

Simion a insistat asupra necesității unei analize de risc privind eventualele amenințări la adresa securității României.

„Avem răspunderea față de poporul român ca niciun cetățean să nu fie supus riscurilor. România trebuie să rămână o țară sigură. Da, noi prețuim parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, avem însă datoria și responsabilitatea de a feri românii de război”, a spus el.

În finalul discursului, liderul AUR a transmis un mesaj ambasadorului Statelor Unite la București, citând un fragment din „Scrisoarea III” a poetului Mihai Eminescu.

„Vrem să transmitem un mesaj excelenței sale, Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România, citându-l pe poetul nostru național Mihai Eminescu: «cât suntem încă pe pace, vă spunem bine ați venit». Poporul român este un popor iubitor de Dumnezeu și de pace”, a afirmat Simion.

Totodată, acesta a declarat că românii ar trebui să fie mai bine informați în legătură cu deciziile adoptate de Parlament.

„Alegerile ne-au fost anulate și decizia de astăzi este luată de o putere ilegitimă, rezultată în urma furtului votului românilor în decembrie 2024”, a declarat liderul AUR.

