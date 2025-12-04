Cronica unui jaf hidroenergetic: 40 de ani de lucrări, miliarde cheltuite, zero rezultate

Hidrocentralele neterminate nu sunt doar șantiere abandonate. Sunt investiții publice imense, resurse energetice nevalorificate și instrumente critice pentru gestionarea apei într-o țară tot mai vulnerabilă climatic.

Demolare sau finalizare? Ambele opțiuni costă, dar una singură e logică

Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), românii au plătit deja, prin facturile la energie, costurile acestor investiții începute în anii ’70–’80.

În medie, fiecare consumator casnic a suportat circa 120 lei pentru finanțarea acestor lucrări în ultimii 38 de ani.

Dar situația devine și mai absurdă: dacă România ar decide demolarea celor 7 hidrocentrale controversate, nota de plată ar exploda.

Cât ar costa demolarea?

Pe baza costurilor de demolare din Statele Unite:

200–300 milioane USD / hidrocentrală , pentru lucrări de demolare + reconstrucția terenului

≈ 1,6 miliarde USD cost total pentru cele 7 hidrocentrale

≈ 160 lei/cetățean — suma pe care ar plăti-o, din nou, fiecare român

În schimb, finalizarea lor ar costa populația aproximativ 3,2 lei per consumator pe parcursul a 10 ani.

Investițiile deja făcute

Hidrocentrala Început Putere (MW) Investiții (mld lei) Grad realizare Rest de investiții (mil lei) Răstolița 1989 35,3 1.45 93% 150 Bumbești–Livezeni 2004 65,2 0.8 98% 70 Surduc Siriu / Nehoiașu II 1983 55 0.8 85% 310 Pașcani 1985 9,4 0.5 80% 200 Cerna–Belareca 1981 14,7 0.32 80% 240 Cornetu–Avrig – Căineni 1989 26,5 1.1 60% 500 Cerna–Motru–Tismana II 1975 8 0.25 85% 90 Total — 214 MW 5,22 83% 1,56 mld lei

Concluzia e simplă: demolarea costă mult mai mult decât finalizarea, iar sumele investite până acum s-ar pierde pentru totdeauna.

Moldova: între secetă devastatoare și lipsa infrastructurii hidrologice

Regiunea Moldovei este exemplul cel mai dureros al absenței unor proiecte finalizate. În 2024:

306 localități afectate de lipsa apei

251 localități cu fântâni complet secate

≈ 400.000 de oameni afectați direct

Hidrocentralele și lacurile de acumulare sunt infrastructura lipsă care ar putea:

reduce de 2–3 ori perioadele critice de secetă

asigura apa pentru comunități

menține debitul ecologic

sprijini irigațiile în plină vară

Finalizarea amenajărilor hidrotehnice ar permite stocarea a peste 1 miliard m³ de apă, reducând efectele secetei cu peste 60%.

Inundațiile — „cealaltă față” a lipsei hidrocentralelor

Tot Moldova este lovită periodic și de inundații violente. În 30 de ani:

25 de oameni au murit

8.857 locuințe afectate

168 case distruse complet

Lacurile de acumulare asociate hidrocentralelor:

reduc vârful viiturilor cu 30–70%

scad frecvența inundațiilor majore de 2–3 ori

Practic, diferența între o tragedie și o zonă protejată poate însemna un baraj neterminat.

România a conectat milioane la apă… dar nu a construit noi surse de apă

Datele arată un paradox periculos:

An Populație conectată la apă 1970 30% 1989 60% 2019 70,9% 2023 77,1% 2025 (estimare) 78,5%

În același timp:

Nu s-au construit acumulări noi.

Fântânile din gospodăriile conectate la rețea au fost închise.

Consum urban în creștere: de la 120 l/zi (1990) la 160 l/zi (2024).

Rezultatul: presiune uriașă pe resursele existente.

Securitatea energetică: hidrocentralele pot reduce importurile cu 25%

În 2024, România a importat net 3 TWh — un nivel îngrijorător pentru o țară cu potențial hidro ridicat.

Cele 7 hidrocentrale:

214 MW putere instalată

0,7–1 TWh/an producție

acoperă 15–18% din vârfurile de consum

reduc importurile cu ≈25%

scad prețurile la energie cu 3–5%

Într-o piață volatilă, aceasta ar însemna stabilitate pentru întregul sistem.

Schimbările climatice bat la ușă: România ezită

Resursele de apă ale țării au scăzut de la 2.200 m³/locuitor/an la 1.800 m³ în ultimele decenii.

Dacă tendința continuă, România poate ajunge în 2050 în zona de stres hidric, acolo unde se află deja țări precum Spania sau Grecia.

Hidrocentralele oferă:

adaptare la variabilitatea climatică

energie regenerabilă

protecție împotriva inundațiilor

gestionarea resurselor de apă

Dar doar dacă sunt finalizate.

O decizie matură sau o nouă generație de proiecte abandonate?

Românii trebuie să aleagă, pe baza datelor și a interesului public:

A – Finalizare:

✔ energie mai ieftină

✔ reducerea importurilor

✔ apă pentru populație și agricultură

✔ protecție împotriva inundațiilor

✔ valorificarea investițiilor deja făcute

B – Oprire / demolare:

✘ costuri uriașe suportate de cetățeni

✘ pierderea producției energetice

✘ vulnerabilitate crescută la secetă și inundații

✘ pierderea a miliarde deja investite

România nu-și mai permite ezitarea

Hidrocentralele începute nu sunt doar cifre pe hârtie. Sunt proiecte critice pentru:

siguranța oamenilor

securitatea energetică

gestionarea apei

adaptarea la schimbările climatice

O decizie informată, transparentă și responsabilă nu mai poate întârzia.

„România are nevoie de o hotărâre matură, care să pună în balanță interesul public, securitatea energetică și protecția mediului. Viitorul apei și al energiei depinde de noi.”

— Dumitru Chisăliță, Președintele AEI