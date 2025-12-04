Cronica unui jaf hidroenergetic: 40 de ani de lucrări, miliarde cheltuite, zero rezultate

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Dec 2025   •   09:22
Sursa foto: De ce plătim cele mai mari prețuri la apă și energie?

În timp ce România se confruntă cu secetă severă, inundații repetate, insecuritate energetică și creșteri constante de prețuri, o întrebare revine obsesiv: de ce au rămas nefinalizate hidrocentralele începute acum 30–40 de ani, iar unele sunt chiar în pericol de demolare?

Hidrocentralele neterminate nu sunt doar șantiere abandonate. Sunt investiții publice imense, resurse energetice nevalorificate și instrumente critice pentru gestionarea apei într-o țară tot mai vulnerabilă climatic.

Demolare sau finalizare? Ambele opțiuni costă, dar una singură e logică

Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), românii au plătit deja, prin facturile la energie, costurile acestor investiții începute în anii ’70–’80.

În medie, fiecare consumator casnic a suportat circa 120 lei pentru finanțarea acestor lucrări în ultimii 38 de ani.

Dar situația devine și mai absurdă: dacă România ar decide demolarea celor 7 hidrocentrale controversate, nota de plată ar exploda.

Cât ar costa demolarea?

Pe baza costurilor de demolare din Statele Unite:

  • 200–300 milioane USD / hidrocentrală, pentru lucrări de demolare + reconstrucția terenului

  • ≈ 1,6 miliarde USD cost total pentru cele 7 hidrocentrale

  • ≈ 160 lei/cetățean — suma pe care ar plăti-o, din nou, fiecare român

În schimb, finalizarea lor ar costa populația aproximativ 3,2 lei per consumator pe parcursul a 10 ani.

Investițiile deja făcute

Hidrocentrala Început Putere (MW) Investiții (mld lei) Grad realizare Rest de investiții (mil lei)
Răstolița 1989 35,3 1.45 93% 150
Bumbești–Livezeni 2004 65,2 0.8 98% 70
Surduc Siriu / Nehoiașu II 1983 55 0.8 85% 310
Pașcani 1985 9,4 0.5 80% 200
Cerna–Belareca 1981 14,7 0.32 80% 240
Cornetu–Avrig – Căineni 1989 26,5 1.1 60% 500
Cerna–Motru–Tismana II 1975 8 0.25 85% 90
Total 214 MW 5,22 83% 1,56 mld lei

Concluzia e simplă: demolarea costă mult mai mult decât finalizarea, iar sumele investite până acum s-ar pierde pentru totdeauna.

Moldova: între secetă devastatoare și lipsa infrastructurii hidrologice

Regiunea Moldovei este exemplul cel mai dureros al absenței unor proiecte finalizate. În 2024:

  • 306 localități afectate de lipsa apei

  • 251 localități cu fântâni complet secate

  • ≈ 400.000 de oameni afectați direct

Hidrocentralele și lacurile de acumulare sunt infrastructura lipsă care ar putea:

  • reduce de 2–3 ori perioadele critice de secetă

  • asigura apa pentru comunități

  • menține debitul ecologic

  • sprijini irigațiile în plină vară

Finalizarea amenajărilor hidrotehnice ar permite stocarea a peste 1 miliard m³ de apă, reducând efectele secetei cu peste 60%.

Inundațiile — „cealaltă față” a lipsei hidrocentralelor

Tot Moldova este lovită periodic și de inundații violente. În 30 de ani:

  • 25 de oameni au murit

  • 8.857 locuințe afectate

  • 168 case distruse complet

Lacurile de acumulare asociate hidrocentralelor:

  • reduc vârful viiturilor cu 30–70%

  • scad frecvența inundațiilor majore de 2–3 ori

Practic, diferența între o tragedie și o zonă protejată poate însemna un baraj neterminat.

România a conectat milioane la apă… dar nu a construit noi surse de apă

Datele arată un paradox periculos:

An Populație conectată la apă
1970 30%
1989 60%
2019 70,9%
2023 77,1%
2025 (estimare) 78,5%

În același timp:

  • Nu s-au construit acumulări noi.

  • Fântânile din gospodăriile conectate la rețea au fost închise.

  • Consum urban în creștere: de la 120 l/zi (1990) la 160 l/zi (2024).

Rezultatul: presiune uriașă pe resursele existente.

Securitatea energetică: hidrocentralele pot reduce importurile cu 25%

În 2024, România a importat net 3 TWh — un nivel îngrijorător pentru o țară cu potențial hidro ridicat.

Cele 7 hidrocentrale:

  • 214 MW putere instalată

  • 0,7–1 TWh/an producție

  • acoperă 15–18% din vârfurile de consum

  • reduc importurile cu ≈25%

  • scad prețurile la energie cu 3–5%

Într-o piață volatilă, aceasta ar însemna stabilitate pentru întregul sistem.

Schimbările climatice bat la ușă: România ezită

Resursele de apă ale țării au scăzut de la 2.200 m³/locuitor/an la 1.800 m³ în ultimele decenii.

Dacă tendința continuă, România poate ajunge în 2050 în zona de stres hidric, acolo unde se află deja țări precum Spania sau Grecia.

Hidrocentralele oferă:

  • adaptare la variabilitatea climatică

  • energie regenerabilă

  • protecție împotriva inundațiilor

  • gestionarea resurselor de apă

Dar doar dacă sunt finalizate.

O decizie matură sau o nouă generație de proiecte abandonate?

Românii trebuie să aleagă, pe baza datelor și a interesului public:

A – Finalizare:

✔ energie mai ieftină
✔ reducerea importurilor
✔ apă pentru populație și agricultură
✔ protecție împotriva inundațiilor
✔ valorificarea investițiilor deja făcute

B – Oprire / demolare:

✘ costuri uriașe suportate de cetățeni
✘ pierderea producției energetice
✘ vulnerabilitate crescută la secetă și inundații
✘ pierderea a miliarde deja investite

România nu-și mai permite ezitarea

Hidrocentralele începute nu sunt doar cifre pe hârtie. Sunt proiecte critice pentru:

  • siguranța oamenilor

  • securitatea energetică

  • gestionarea apei

  • adaptarea la schimbările climatice

O decizie informată, transparentă și responsabilă nu mai poate întârzia.

„România are nevoie de o hotărâre matură, care să pună în balanță interesul public, securitatea energetică și protecția mediului. Viitorul apei și al energiei depinde de noi.”
Dumitru Chisăliță, Președintele AEI

