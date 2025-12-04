Cronica unui jaf hidroenergetic: 40 de ani de lucrări, miliarde cheltuite, zero rezultate

Hidrocentralele neterminate nu sunt doar șantiere abandonate. Sunt investiții publice imense, resurse energetice nevalorificate și instrumente critice pentru gestionarea apei într-o țară tot mai vulnerabilă climatic.
Demolare sau finalizare? Ambele opțiuni costă, dar una singură e logică
Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), românii au plătit deja, prin facturile la energie, costurile acestor investiții începute în anii ’70–’80.
În medie, fiecare consumator casnic a suportat circa 120 lei pentru finanțarea acestor lucrări în ultimii 38 de ani.
Dar situația devine și mai absurdă: dacă România ar decide demolarea celor 7 hidrocentrale controversate, nota de plată ar exploda.
Cât ar costa demolarea?
Pe baza costurilor de demolare din Statele Unite:
-
200–300 milioane USD / hidrocentrală, pentru lucrări de demolare + reconstrucția terenului
-
≈ 1,6 miliarde USD cost total pentru cele 7 hidrocentrale
-
≈ 160 lei/cetățean — suma pe care ar plăti-o, din nou, fiecare român
În schimb, finalizarea lor ar costa populația aproximativ 3,2 lei per consumator pe parcursul a 10 ani.
Investițiile deja făcute
|Hidrocentrala
|Început
|Putere (MW)
|Investiții (mld lei)
|Grad realizare
|Rest de investiții (mil lei)
|Răstolița
|1989
|35,3
|1.45
|93%
|150
|Bumbești–Livezeni
|2004
|65,2
|0.8
|98%
|70
|Surduc Siriu / Nehoiașu II
|1983
|55
|0.8
|85%
|310
|Pașcani
|1985
|9,4
|0.5
|80%
|200
|Cerna–Belareca
|1981
|14,7
|0.32
|80%
|240
|Cornetu–Avrig – Căineni
|1989
|26,5
|1.1
|60%
|500
|Cerna–Motru–Tismana II
|1975
|8
|0.25
|85%
|90
|Total
|—
|214 MW
|5,22
|83%
|1,56 mld lei
Concluzia e simplă: demolarea costă mult mai mult decât finalizarea, iar sumele investite până acum s-ar pierde pentru totdeauna.
Moldova: între secetă devastatoare și lipsa infrastructurii hidrologice
Regiunea Moldovei este exemplul cel mai dureros al absenței unor proiecte finalizate. În 2024:
-
306 localități afectate de lipsa apei
-
251 localități cu fântâni complet secate
-
≈ 400.000 de oameni afectați direct
Hidrocentralele și lacurile de acumulare sunt infrastructura lipsă care ar putea:
-
reduce de 2–3 ori perioadele critice de secetă
-
asigura apa pentru comunități
-
menține debitul ecologic
-
sprijini irigațiile în plină vară
Finalizarea amenajărilor hidrotehnice ar permite stocarea a peste 1 miliard m³ de apă, reducând efectele secetei cu peste 60%.
Inundațiile — „cealaltă față” a lipsei hidrocentralelor
Tot Moldova este lovită periodic și de inundații violente. În 30 de ani:
-
25 de oameni au murit
-
8.857 locuințe afectate
-
168 case distruse complet
Lacurile de acumulare asociate hidrocentralelor:
-
reduc vârful viiturilor cu 30–70%
-
scad frecvența inundațiilor majore de 2–3 ori
Practic, diferența între o tragedie și o zonă protejată poate însemna un baraj neterminat.
România a conectat milioane la apă… dar nu a construit noi surse de apă
Datele arată un paradox periculos:
|An
|Populație conectată la apă
|1970
|30%
|1989
|60%
|2019
|70,9%
|2023
|77,1%
|2025 (estimare)
|78,5%
În același timp:
-
Nu s-au construit acumulări noi.
-
Fântânile din gospodăriile conectate la rețea au fost închise.
-
Consum urban în creștere: de la 120 l/zi (1990) la 160 l/zi (2024).
Rezultatul: presiune uriașă pe resursele existente.
Securitatea energetică: hidrocentralele pot reduce importurile cu 25%
În 2024, România a importat net 3 TWh — un nivel îngrijorător pentru o țară cu potențial hidro ridicat.
Cele 7 hidrocentrale:
-
214 MW putere instalată
-
0,7–1 TWh/an producție
-
acoperă 15–18% din vârfurile de consum
-
reduc importurile cu ≈25%
-
scad prețurile la energie cu 3–5%
Într-o piață volatilă, aceasta ar însemna stabilitate pentru întregul sistem.
Schimbările climatice bat la ușă: România ezită
Resursele de apă ale țării au scăzut de la 2.200 m³/locuitor/an la 1.800 m³ în ultimele decenii.
Dacă tendința continuă, România poate ajunge în 2050 în zona de stres hidric, acolo unde se află deja țări precum Spania sau Grecia.
Hidrocentralele oferă:
-
adaptare la variabilitatea climatică
-
energie regenerabilă
-
protecție împotriva inundațiilor
-
gestionarea resurselor de apă
Dar doar dacă sunt finalizate.
O decizie matură sau o nouă generație de proiecte abandonate?
Românii trebuie să aleagă, pe baza datelor și a interesului public:
A – Finalizare:
✔ energie mai ieftină
✔ reducerea importurilor
✔ apă pentru populație și agricultură
✔ protecție împotriva inundațiilor
✔ valorificarea investițiilor deja făcute
B – Oprire / demolare:
✘ costuri uriașe suportate de cetățeni
✘ pierderea producției energetice
✘ vulnerabilitate crescută la secetă și inundații
✘ pierderea a miliarde deja investite
România nu-și mai permite ezitarea
Hidrocentralele începute nu sunt doar cifre pe hârtie. Sunt proiecte critice pentru:
-
siguranța oamenilor
-
securitatea energetică
-
gestionarea apei
-
adaptarea la schimbările climatice
O decizie informată, transparentă și responsabilă nu mai poate întârzia.
„România are nevoie de o hotărâre matură, care să pună în balanță interesul public, securitatea energetică și protecția mediului. Viitorul apei și al energiei depinde de noi.”
— Dumitru Chisăliță, Președintele AEI