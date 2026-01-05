În Republica Moldova datoria crește, populația scade. Fiecare cetățean are o datorie de  20.000 lei

Raportat la numărul populației, datoria de stat internă a ajuns la 20 600 de lei per locuitor.

Potrivit datelor oficiale, majorarea datoriei interne s-a datorat aproape integral prin emisiunea valorilor mobiliare de stat (VMS) pe piața internă, care au constituit principalul instrument de finanțare. Astfel, valoarea totală a VMS aflate în circulație a crescut de la 43,96 miliarde de lei la 49,55 miliarde de lei în primele 11 luni ale anului, scrie azi publicația electronica bani.md.

Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la valorile mobiliare de stat emise pe piața primară, unde volumul s-a majorat cu 6,56 miliarde de lei și a ajuns la 36,8 miliarde de lei. De asemenea, emisiunile de VMS prin plasament direct către persoanele fizice au crescut cu 473,8 milioane de lei, până la 703,4 milioane de lei.

În același timp, Ministerul Finanțelor a efectuat răscumpărări de valori mobiliare, care au temperat parțial creșterea datoriei. Răscumpărările de VMS convertite au redus stocul cu 1,09 miliarde de lei, iar cele emise pentru scopuri stabilite de lege – cu 360 milioane de lei.

Datele arată că împrumuturile contractate de la instituțiile financiare din Republica Moldova, garanțiile de stat interne și alte împrumuturi interne au rămas la zero, ceea ce confirmă că finanțarea deficitului bugetar s-a realizat exclusiv prin piața valorilor mobiliare de stat.

Pentru primele 11 luni ale anului 2025, rata medie ponderată a dobânzii la VMS emise prin licitații a constituit 9,04%, în creștere semnificativă față de anul 2024, cu 4,08 puncte procentuale. Pe maturități, randamentele au variat de la 3,03% pentru VMS cu scadența de 91 de zile, până la 8,0% pentru titlurile cu maturitatea de 10 ani.