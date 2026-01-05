x close
România rămâne cu o singură reprezentantă la Brisbane. Jaqueline Cristian, eliminată

de Redacția Jurnalul    |    05 Ian 2026   •   15:00
Sursa foto: Hepta/Sorana Cîrstea a început cu o victorie la Brisbane

Doar Sorana Cîrstea va reprezenta România în turul doi al turneului de la Brisbane, după ce Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au fost eliminate duminică dimineața din competiție.

Jaqueline Cristian a pierdut în două seturi în fața Marie Bouzkova.

Partida de puțin peste o oră și jumătate s-a încheiat cu 6-4 6-3 în favoarea jucătoarei din Cehia.

Și Gabriela Ruse a pierdut în primul tur al competiției în fața americancei Sofia Kenin, cu 6-4, 4-6, 6-3.

Singura româncă din turul doi va fi Sorana Cîrstea, care a învins-o cu 6-3 6-1 pe Anastasia Pavlyuchenkova. Ea va juca în turul următor cu Jelena Ostapenko.

 

(sursa: Mediafax)

 

brisbane Jaqueline Cristian sorana cîrstea
