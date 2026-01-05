România rămâne cu o singură reprezentantă la Brisbane. Jaqueline Cristian, eliminată

Jaqueline Cristian a pierdut în două seturi în fața Marie Bouzkova.

Partida de puțin peste o oră și jumătate s-a încheiat cu 6-4 6-3 în favoarea jucătoarei din Cehia.

Și Gabriela Ruse a pierdut în primul tur al competiției în fața americancei Sofia Kenin, cu 6-4, 4-6, 6-3.

Singura româncă din turul doi va fi Sorana Cîrstea, care a învins-o cu 6-3 6-1 pe Anastasia Pavlyuchenkova. Ea va juca în turul următor cu Jelena Ostapenko.

(sursa: Mediafax)