Cum susține statul mafia din energie. Românii achită cele mai mai facturi din UE

Creșterea prețurilor afectează zilnic atât producătorii, cât și consumatorii.

"Energia este un element de cheltuială foarte important. Toate materialele şi tot ce mişcă în ţara asta e influenţat de această creştere de costuri", spune Aurel Popescu, preşedinte Rompan.Aurel Popescu, președintele Rompan, pentru observatornews.ro.

Criza din energie, un paravan al prețurilor mari

Criza a început în a doua parte a anului 2021, când livrările de gaze din Rusia către Europa au scăzut brusc, accentuate după izbucnirea războiului din Ucraina.

"În Uniunea Europeană funcţionează aşa-numitul principiu al ordinei de merit. Preţul cu care se închide o zi de consum este cel dat de energia cea mai scumpă", explică Corina Murafa, expert în energie.

Statul român a ales plafonarea prețurilor la gaze naturale și electricitae.

"Cea mai mare vulnerabilitate a fost că nu puteam controla preţul gazelor naturale şi nici preţul energiei electrice de aceea s a introdus acea plafonare şi compensare care a ţinut până în iunie 2024 şi care după părerea mea nu trebuia ridicată brusc, trebuia pregătită. nu a fost deloc pregătită şi iată că suntem astăzi cu preţuri foarte mari atât la clienţii casnici, cât şi la clienţii industriali", precizează Virgil Popescu, fost ministru al Energiei.

Statul, principal beneficiar al prețurilor mari

Însă contextul internaţional este vinovat doar înr-o mică măsură de prețurile uriașe pe care trebuie să le plăteasă românii. Adevărul este că staul profită de aceste costuri prin taxe și suprataxe.

"Din prețul unui kilowat-oră, care să spunem că este aproximativ 1,3-1,4 ron, avem în primul rând TVA, care este 21%. Şi care, după părerea mea, ar fi trebuit ținut la o cotă mult mai jos. Și era o soluție bună de a limita creșterea prețului. Între 0,6 RON și 0,8 RON îi reprezintă prețul energiei. Și restul de probabil 30% reprezintă tarifele de transport și de distribuție a energiei. Deci avem 50-60% prețul energiei, 30% taxe și restul", explică Corneliu Bodea, preşedinte Centrul Român al Energiei.

"Deci, paradoxal, cel care beneficiază cel mai mult este statul. Gândiți-vă că statul încasează din acciza la energie foarte rapid și foarte predictibil niște bani", spune și Corina Murafa, expert în energie.

„Băieții deștepți” din energie

De peste 20 de ani, pe piața energetică românească operează companii supranumite „băieții deștepți”, care cumpără ieftin energia produsă de stat și o revând scump. Consiliul Concurenței a sancționat aceste practici abia în 2016, demonstrând abuzuri și contracte anticoncurențiale. Însă nu s-au schimbat prea multe.

Înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, piaţa de producţie de energie era de 20 de miliarde de euro, apoi a crescut la 38 de miliarde în 2022, dublându-se în doar un an. Profitul producătorilor de energie din 2022 era de 20% și a crescut la 40%. În 2024 piața a revenit la 28 de miliarde, dar profitul producătorilor de energie se menține foarte mare. În 2024 era 26%", potrivt unei analize observatornews.ro.

"Unul dintre mari câștigatori e statul. Statul însuși, pentru că cele mai multe companii care produc energie în România sunt deținute de stat", atrage atenția Corina Murafa, expert în energie.

Primele trei companii controlate de stat au obținut circa 1,5 miliarde de euro profit.

"90% din profiturile tuturor companiilor care au capital majoritat de stat ajunge în bugetul de stat a României, la Ministerul de Finanțe", afirmă Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Liberalizarea pieței, infrastructură veche

Liberalizarea completă a pieței în 2018 a eliminat tarifele reglementate, însă nu a adus soluții pentru controlul prețurilor, creând un mediu favorabil speculațiilor și abuzurilor.

"Au fost lăsaţi în mod nejustificat companiile din piaţă să crească în mod artificial preţurile. Au speculat. Sunt ţări din Uniunea Europeană care au astfel de scheme care sprijină anumite sectoare. România nu are nicio viziune. România este, în continuare, guvernată de haos", spune Dumitru Costin, preşedinte BNS.

România are și o rețea energetică veche, unele echipamente având peste 50 de ani, ceea ce provoacă pierderi și costuri suplimentare, reflectate în facturi.

Ce spun autoritățile

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, promite scăderea prețurilor sub media europeană și transformarea României într-un exportator net de energie în circa 2 ani și jumătate.

"În momentul de față, România, conform datelor, are cel mai mare preț al energiei electrice raportat la veniturile populației. E un fapt. Avem aceste două obiective principale, în mandatul meu, și unul este să scădem prețul sub media Uniunii Europene pentru consumatorul casnic și pentru companiile din țara noastră și, doi, să transformăm România într-un exportator net de energie în aproximativ 2 ani și jumătate", a declarat Bogdan Ivan, ministru al Energiei.

În timp ce demnitarul promite, staul bagă adânc mâna în buzunarele românilor.

Conform datelor oficiale din 2025, România a ajuns în zona țărilor cu cele mai ridicate prețuri pentru energie electrică raportat la puterea de cumpărare, cu prețuri de până la 1,5 lei pe kWh, dublu față de anul anterior.