A murit Mircea Coșea. Cunoscutul analist economic avea 83 de ani

Dispariția sa lasă un gol profund atât în mediul academic și economic, cât și în presa de specialitate.

O pierdere majoră pentru analiza economică din România

Analistul DC Business Elena Cristian a vorbit cu emoție despre plecarea profesorului Mircea Coșea, pe care îl descrie drept „un stâlp al breslei analiștilor economici” și un om de o modestie rar întâlnită.

„Este o pierdere imensă. Mircea Coșea a fost mulți ani editorialistul DC News și DC Business, un analist excepțional, cu o modestie pe care doar oamenii cu adevărat inteligenți o au. Vorbeam des, îmi analiza intervențiile publice și, de fiecare dată când scria un editorial, îmi trimitea un mesaj de genul: «Dacă vi se pare de interes…»”, a spus Elena Cristian.

Un profesionist mereu disponibil și atent la detalii

Potrivit acesteia, profesorul Coșea era întotdeauna dispus să răspundă la telefon și să ofere explicații clare atunci când era solicitat. Ultimul mesaj primit de la el, în urmă cu doar câteva zile, suna optimist: „Acum sunt bine și back in business”.

Recent, Mircea Coșea a semnat un editorial apreciat despre implicațiile politicii externe asupra economiei României. Ca de fiecare dată, a încheiat mesajul cu un cuvânt de încurajare:

„Vă doresc să fiți mulțumită cu ce faceți. Sunteți un economist chirurg. Operați extrem de precis, fără milă, dar cu respect pentru viața economiei. Sărut mâna!”

„Domnule profesor Coșea, lumea este mult mai săracă acum, iar breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. Ne va fi greu să nu vă mai sunăm zilnic. Drum lin!”, a transmis Elena Cristian.

A murit la 83 de ani

Mircea Coșea a murit joi, la vârsta de 83 de ani, potrivit informațiilor publicate de Antena 3.

Profesor universitar, analist economic și fost politician, Mircea Coșea a fost una dintre cele mai influente și respectate figuri din economia românească, implicat activ în proiecte de reformă economică și în consilierea guvernelor.

O carieră impresionantă în administrație și mediul academic

Mircea Coșea a fost profesor la Academia de Studii Economice din București, unde a format generații întregi de economiști.

În plan politic și administrativ, a ocupat funcții importante:

Ministru de Stat și președinte al Consiliului pentru Reformă în Guvernul Nicolae Văcăroiu (1993–1996), având un rol esențial în crearea pieței de capital din România;

Deputat în Parlamentul României în două mandate (1996–2000 și 2004–2008);

Reprezentant al României în Parlamentul European, în 2007, odată cu aderarea țării la Uniunea Europeană.

De asemenea, între 1973 și 1980, a activat ca expert în prognoză economică în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, la Geneva.

Dumnezeu să-l odihnească!