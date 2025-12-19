Dr. Jekyll și Mr. Hyde, varianta franceză

„Sunteți Doctorul Moarte, un otrăvitor, un criminal. Faceți rușine toți medicii”, au spus procurorii, la capătul unui proces care a durat patru luni.

Ancheta a relevat că doctorul Frédéric Péchier, în vârstă de 53 de ani, introducea substanțe precum clorură de potasiu sau adrenalină în pungile de perfuzie ale pacienților. Cea mai tânără victimă a sa avea patru ani, în momentul în care a fost otrăvită, în timpul unei operații la amigdale. Copilul a fost salvat cu greu, după ce a suferit două infarcturi pe masa de operație, în 2016. Cel mai vârstnic pacient atacat avea 89 de ani. 12 oameni otrăviți de Péchier și-au pierdut viața.

Doctorul Moarte a fost investigat pentru prima dată acum opt ani, când a fost suspectat că a otrăvit pacienți la două clinici din Besançon, între 2008 și 2017. Alerta s-a dat după ce s-a găsit un exces de clorură de potasiu în punga de perfuzie a unei femei care a suferit un atac de cord în timp ce era operată pentru o problemă la spate.

La spitalul la care lucra Frédéric Péchier s-a constatat că numărul infarcturilor survenite sub anestezie depășea de 7 ori media națională. Când Péchier s-a mutat la altă clinică, incidentele au încetat la fosta clinică, dar au apărut la cea nouă. Anomalia a încetat când medicului i s-a retras dreptul de a profesa, în 2017.

Otrăvitor, în rolul salvatorului

Acuzarea a susținut că Péchier a acționat pentru a-i discredita pe colegii anesteziști. În majoritatea cazurilor, el nu a fost anestezistul principal și se presupunea că a venit devreme la clinică pentru a manipula pungile de perfuzie. Apoi, în timpul operațiilor, când starea pacienților se deteriora, intervenea și comanda un antidot. „Colegii săi au spus că părea să aibă întotdeauna răspunsul. Că se prezenta ca fiind cel mai bun, că și-a creat acest personaj al salvatorului, astfel încât colegii să se îndrepte instinctiv către el”, au explicat procurorii.

Frédéric Péchier a recunoscut că unii dintre pacienții care s-au îmbolnăvit sau au murit ar fi putut fi otrăviți, dar a negat orice implicare. El are la dispoziție 10 zile pentru a depune apel.

Fiul a doi părinți care lucrează în domeniul medical, Péchier a fost descris de un psiholog al instanței ca având o personalitate de tip Dr. Jekyll și Mr. Hyde - o parte respectabilă, cealaltă capabilă să facă mult rău. În 2014 și din nou în 2021, a încercat să se sinucidă.