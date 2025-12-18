Povestea de dragoste care sfidează timpul: Mircea Lucescu, despre marea sa iubire: „Neli e firavă dar e foarte puternică”

Povestea lor de dragoste a început în anii studenției, la cantina facultății, unde Mircea a fost imediat impresionat de Neli.

Ce spune Mircea Lucescu despre soția sa

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu, cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo, și m-am oferit să-i duc bagajul.

Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea, și un echilibru ți-l dă familia.

Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează,” a povestit selecționerul României pentru Revista Viva!.

Mircea și Neli lUcescu s-au căsătorit în 1967, când ea avea 23 de ani și el 22 de ani. Au un singur fiu, Răzvan, antrenor de fotbal, și mai mulți nepoți și strănepoți.

Recent, Neli a strălucit la un eveniment public, fiind întâmpinată cu respect de personalități din lumea fotbalului. Povestea lor rămâne un exemplu de dragoste, devotament și echilibru într-o viață plină de provocări.​