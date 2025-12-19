Danemarca acuză Rusia de două atacuri cibernetice „distructive”

Guvernul Danemarcei a acuzat Rusia că se află în spatele a două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, potrivit unei evaluări făcute de Serviciul de Informații pentru Apărare al Danemarcei (DDIS).

Autoritățile afirmă că este vorba despre dovezi clare ale unui război hibrid dus de Moscova împotriva statelor occidentale, scrie The Guardian.

Potrivit DDIS, primul atac a vizat în 2024 o companie de distribuție a apei din Danemarca și a fost comis de gruparea pro-rusă Z-Pentest.

Al doilea a constat într-o serie de atacuri de tip DDoS asupra mai multor site-uri daneze, înaintea alegerilor locale și regionale din noiembrie, fiind atribuit grupării NoName057(16), despre care serviciile daneze spun că are legături cu statul rus.

În cazul atacului asupra rețelei de apă din orașul Koge, un hacker a preluat controlul asupra unei stații de pompare și a modificat presiunea din conducte, ceea ce a dus la spargerea a trei țevi.

Deși pagubele au fost limitate, oficialii avertizează că astfel de acțiuni pot afecta infrastructuri critice.

„Statul rus folosește aceste grupări ca instrumente în războiul său hibrid împotriva Occidentului. Scopul este crearea unui sentiment de insecuritate și pedepsirea țărilor care sprijină Ucraina”, a transmis DDIS într-un comunicat.

Directorul serviciului de informații, Thomas Ahrenkiel, a declarat că există un grad foarte ridicat de certitudine privind legăturile dintre grupările implicate și statul rus.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a calificat atacurile drept „complet inacceptabile” și a anunțat că ambasadorul Rusiei va fi convocat la Ministerul de Externe.

(sursa: Mediafax)