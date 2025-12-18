Incendiu teribil într-un apartament din Brașov. Un bărbat a ajuns la spital

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Dec 2025   •   22:58
Sursa foto: Captura video incendiu apartament Brașov

Un incendiu a izbucnit joi într-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc din municipiul Brașov. Un bărbat a suferit arsuri și a fost transportat la spital.

Un apartament aflat la etajul 8 al unui bloc de locuințe din municipiul Brașov a fost cuprins de flăcări, iar incendiul a produs degajări mari de fum.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, cu două autospeciale de stingere, o autoscară, o autocisternă cu apă și un echipaj SMURD.

Pompierii au acționat pentru localizarea și stingerea incendiului.

În urma incidentului, un bărbat a suferit arsuri la nivelul feței și al membrelor.

Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la Spitalul de Urgență Brașov pentru investigații și tratament de specialitate.

Intervenția autorităților este în desfășurare, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu brasov
