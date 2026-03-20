Datorii uriașe la stat: ANAF publică lista cu companiile care au cele mai mari restanțe

x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
de Redacția Jurnalul    |    20 Mar 2026   •   21:30
Sursa foto: ANAF a publicat o listă incompletă cu cei mai mari datornici la stat.

După luni de așteptări și amânări, ANAF a făcut publică lista companiilor cu cele mai marii datorii la bugetul de stat. Documentul include un clasament al marilor datornici, însă nivelul de transparență rămâne limitat.

Lista marilor datornici, publicată cu întârziere

Lista este ordonată în funcție de obligațiile fiscale acumulate de companii. Inițiativa vine la aproape un an de la promisiunile autorităților de a prezenta un top clar al firmelor cu cele mai mari restanțe către stat, notează stiripesurse.ro.

Clasament și informații incomplete

Deși publicarea listei marchează un pas spre transparență, documentul nu oferă o imagine completă asupra structurii datoriilor. Clasificarea nu este realizată separat pe tipuri de bugete, precum:

  • bugetul de stat

  • bugetul asigurărilor sociale

  • bugetul de sănătate

  • bugetul fondului de șomaj

În lipsa acestor detalii, analiza exactă a obligațiilor fiscale rămâne dificil de realizat.

Promisiuni privind transparența fiscală

Autoritățile au susținut în repetate rânduri că publicarea acestor liste are rolul de a crește responsabilitatea fiscală și încrederea în sistemul de colectare. La nivel guvernamental, s-a discutat despre necesitatea unui clasament clar, bazat pe sumele totale restante.

Cine se află în topul datornicilor

Lista include atât companii private, cât și companii de stat, unele dintre ele cunoscute la nivel național.

  • ITALIA TOBACCO PRODUCTION S.R.L.

  • AGROPONTE SRL

  • GALAXY TOBACCO SA

  • Societatea Națională a Căilor Ferate Române

  • CFR Marfă SA

  • Complexul Energetic Hunedoara

  • SOCIETATEA PENTRU ÎNCHIDEREA MINELOR

  • URBAN SA

  • CAROM SA

  • GSP OFFSHORE SRL

Publicarea listei readuce în atenție problema datoriilor acumulate de companii și ridică noi întrebări privind eficiența mecanismelor de colectare și transparența fiscală.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: anaf datorii
Parteneri