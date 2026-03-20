Datorii uriașe la stat: ANAF publică lista cu companiile care au cele mai mari restanțe

Lista marilor datornici, publicată cu întârziere

Lista este ordonată în funcție de obligațiile fiscale acumulate de companii. Inițiativa vine la aproape un an de la promisiunile autorităților de a prezenta un top clar al firmelor cu cele mai mari restanțe către stat, notează stiripesurse.ro.

Clasament și informații incomplete

Deși publicarea listei marchează un pas spre transparență, documentul nu oferă o imagine completă asupra structurii datoriilor. Clasificarea nu este realizată separat pe tipuri de bugete, precum:

bugetul de stat

bugetul asigurărilor sociale

bugetul de sănătate

bugetul fondului de șomaj

În lipsa acestor detalii, analiza exactă a obligațiilor fiscale rămâne dificil de realizat.

Promisiuni privind transparența fiscală

Autoritățile au susținut în repetate rânduri că publicarea acestor liste are rolul de a crește responsabilitatea fiscală și încrederea în sistemul de colectare. La nivel guvernamental, s-a discutat despre necesitatea unui clasament clar, bazat pe sumele totale restante.

Cine se află în topul datornicilor

Lista include atât companii private, cât și companii de stat, unele dintre ele cunoscute la nivel național.

ITALIA TOBACCO PRODUCTION S.R.L.

AGROPONTE SRL

GALAXY TOBACCO SA

Societatea Națională a Căilor Ferate Române

CFR Marfă SA

Complexul Energetic Hunedoara

SOCIETATEA PENTRU ÎNCHIDEREA MINELOR

URBAN SA

CAROM SA

GSP OFFSHORE SRL

Publicarea listei readuce în atenție problema datoriilor acumulate de companii și ridică noi întrebări privind eficiența mecanismelor de colectare și transparența fiscală.