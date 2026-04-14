De ce sunt cireșele scumpe? Metoda inedită prin care fermierii din Cluj au încercat să salveze pomii de la îngheț

Decizia a venit în contextul scăderii bruște a temperaturilor sub pragul de îngheț, fenomen care a pus în pericol culturile pomicole din mai multe regiuni.

Investiție costisitoare

Reprezentanții fermei au făcut publice imagini și detalii iar mesajul a devenit viral pe rețelele sociale.

„Nu e o exagerare. E realitatea unei nopți de primăvară în care livada era la un pas să fie compromisă”, au transmis aceștia, explicând că investiția a fost necesară pentru a salva florile de cireș, esențiale pentru recolta din acest an.

4.000 de lumânări au fost aprinse în timpul nopții, într-o intervenție care a costat circa 40.000 de euro.

Peste 20 de oameni au lucrat toată noaptea, aprinzând și supraveghind lumânările dispuse printre rândurile de pomi. Intervenția a avut scopul de a crește temperatura și de a preveni înghețarea mugurilor.

Gerul de primăvară afectează livezile

Fermierii atrag atenția că astfel de episoade meteo extreme devin tot mai frecvente și afectează livezile cu pomi fructiferi. În acest context, costurile pentru protejarea culturilor cresc semnificativ, influențând și prețurile finale.

O singură noapte de ger poate compromite munca de un an, iar măsurile de protecție implică adesea investiții considerabile.

„În spatele fiecărui kilogram de cireșe sunt nopți nedormite, decizii dificile și cheltuieli pe care consumatorii nu le văd”, au transmis fermierii

Mesajul publicat online a fost primit cu reacții numeroase, mulți utilizatori exprimându-și aprecierea pentru efortul depus și dificultățile cu care se confruntă aceștia.

Cazul scoate în evidență provocările tot mai mari din agricultură, în special în contextul schimbărilor climatice, și oferă o perspectivă asupra motivelor care pot duce la creșterea prețurilor produselor de sezon, potrivit a1.ro.