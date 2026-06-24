Fermierii români loviți de secetă primesc ajutor european. Porumbul și floarea-soarelui, despăgubite cu 200 euro/ha

Despăgubiri de 200 euro pe hectar pentru fermierii afectați de secetă. România primește aproape 15 milioane de euro de la UE

Vești importante pentru agricultorii români afectați de seceta extremă din anul 2025. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă europeană pentru sprijinirea fermierilor care au suferit pierderi majore din cauza fenomenelor meteorologice severe. Din această sumă, România va beneficia de 14,8 milioane de euro, bani destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea-soarelui.

Sprijinul european vine în contextul în care anul agricol 2025 a fost marcat de temperaturi record și lipsa precipitațiilor, situație care a afectat grav producțiile agricole din mai multe regiuni ale țării.

Seceta din vara anului 2025 a afectat puternic culturile de porumb și floarea-soarelui

Potrivit Comisiei Europene, fermierii din România s-au confruntat cu efectele unei secete severe și ale unor valuri repetate de căldură în perioada iunie-august 2025. Aceste fenomene au redus considerabil randamentele la două dintre cele mai importante culturi agricole ale țării: porumbul și floarea-soarelui.

Pagubele înregistrate au avut un impact direct asupra veniturilor producătorilor agricoli, mulți dintre aceștia fiind nevoiți să suporte costuri ridicate în condițiile unei producții mult diminuate.

Tánczos Barna: „Această alocare reprezintă un sprijin important pentru fermierii români”

Viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, a salutat decizia adoptată la nivel european și a subliniat importanța acesteia pentru sectorul agricol românesc.

„Această alocare reprezintă un sprijin important pentru fermierii români care au fost afectați de fenomenele climatice extreme și au înregistrat pierderi semnificative la culturile de porumb și floarea-soarelui. Este, în același timp, un semnal clar că demersurile susținute de statele membre pot conduce la soluții concrete la nivel european. Pentru România, cele 14,8 milioane de euro reprezintă o formă necesară de sprijin pentru producătorii care au avut de suportat efectele unor condiții climatice severe, iar posibilitatea completării acestor fonduri din bugetul național oferă un instrument suplimentar de intervenție. Vom continua să susținem, la nivel european, măsuri rapide și eficiente pentru protejarea fermierilor și pentru menținerea capacității de producție a agriculturii românești”, a declarat viceprim-ministrul Tánczos Barna.

Raportat la suprafețele calamitate estimate de autorități, sprijinul european echivalează cu aproximativ 200 de euro pe hectar pentru fermierii eligibili.

Guvernul poate suplimenta fondurile europene cu până la 200%

Un aspect esențial al schemei de ajutor este flexibilitatea oferită statelor membre. Conform regulilor aprobate de Comisia Europeană, fiecare guvern poate completa suma primită de la Bruxelles cu până la 200% din fonduri naționale.

Astfel, România ar putea aloca resurse suplimentare pentru a crește nivelul despăgubirilor acordate agricultorilor afectați de secetă, în funcție de deciziile viitoare ale autorităților.

Banii trebuie să ajungă la fermieri până la finalul lunii februarie 2027

Comisia Europeană a precizat că sprijinul financiar este destinat compensării pierderilor provocate de fenomene climatice extreme și dezastre naturale. Alături de România, vor beneficia de ajutoare fermierii din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, țări care au fost afectate de furtuni, secetă, inundații sau îngheț.

Autoritățile naționale au obligația de a distribui aceste fonduri într-un termen limită clar. Potrivit deciziei europene, toate plățile către beneficiari trebuie efectuate până la data de 28 februarie 2027.

Pentru agricultorii români care au traversat unul dintre cei mai dificili ani agricoli din ultimul deceniu, ajutorul financiar european reprezintă o gură de oxigen și o șansă de a-și continua activitatea într-un context climatic tot mai imprevizibil.

Agerpres