Devalizarea industriei românești. Cum a fost îngropat un jucător importat pe piața Europei de Est

Fondată în 1884, Armătura Cluj a fost pionieră în producția de armături și robinetărie pentru instalații termice, de apă și gaze, devenind lider pe piața internă și un jucător de referință în Europa de Sud-Est.

Înființată ca prima companie românească specializată în armături pentru gaze, apă și abur, compania a obținut de-a lungul timpului numeroase premii și distincții, inclusiv Brevetul Regal de Invenție pentru „Robinetul cu închidere prin bilă” în 1934, o inovație mondială pentru epocă.

După etape importante, precum perioada când a fost singurul producător național de armături sanitare, între 1949 -1960, și extinderea exporturilor începând cu anii '70, compania a trecut prin privatizare în 1996 și a devenit societate pe acțiuni, listată la Bursa de Valori București din 1997.

Armătura Cluj, vândută la străini și înlocuită de proiecte imobiliare

Deținută majoritar de grupul austriac Herz Armaturen, începând cu 2004, Armătura și-a închis în mod oficial activitatea operațională în anul 2020. Din acel moment, veniturile s-au bazat exclusiv pe vânzarea activelor rămase și pe contracte de subînchiriere, iar numărul angajaților a scăzut dramatic, ajungând la doar șase persoane la finalul anului 2024.

Situația financiară dificilă a condus la scăderea activului net sub jumătate din capitalul social, fapt care a impus convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru votarea dizolvării și lichidării companiei. Această decizie marchează, astfel, sfârșitul unei epoci pentru una dintre cele mai longevive și premiate mărci industriale din România.

Pe terenul fostei fabrici, aflat în centrul orașului Cluj-Napoca, se preconizează dezvoltarea unor proiecte imobiliare, ceea ce confirmă transformările majore din peisajul industrial local, porivit stiripesurse.ro.