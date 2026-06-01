Coșmarul Bruxelles-ului prinde contur: Franța riscă o finală prezidențială între extrema dreaptă și extrema stângă

Alegerile care pot zgudui Europa: Bardella și Mélenchon, favoriți pentru confruntarea decisivă din Franța

Un scenariu care până nu demult părea improbabil începe să fie luat tot mai în serios atât la Paris, cât și la Bruxelles. Alegerile prezidențiale franceze din 2027 ar putea aduce în turul al doilea doi candidați proveniți din zonele cele mai radicale ale spectrului politic: Jordan Bardella, reprezentantul extremei drepte, și Jean-Luc Mélenchon, liderul stângii radicale.

O asemenea confruntare ar reprezenta o lovitură majoră pentru partidele centriste și pentru instituțiile europene, având în vedere că ambii politicieni au exprimat în repetate rânduri poziții critice față de Uniunea Europeană și NATO, potrivit Politico.

Până acum, principalele forțe moderate din Franța sperau să găsească un candidat capabil să unească electoratul împotriva extremei drepte. Noile sondaje sugerează însă că această strategie ar putea eșua.

Ascensiunea lui Jean-Luc Mélenchon schimbă jocul politic

Jordan Bardella, liderul partidului Rassemblement National și moștenitorul politic al lui Marine Le Pen, este considerat de mult timp principalul favorit pentru alegerile prezidențiale din 2027.

Totuși, evoluțiile din ultimele săptămâni au readus în prim-plan numele lui Jean-Luc Mélenchon. Liderul partidului Franța Nesupusă, care părea să-și fi consumat capitalul politic după o serie de controverse și după campania tensionată din alegerile locale, a revenit spectaculos în atenția opiniei publice.

Cele mai recente sondaje îl plasează la niveluri care îi oferă șanse reale să ajungă în turul doi. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, candidații moderați ar fi eliminați încă din primul tur, iar alegătorii francezi ar fi puși în fața unei alegeri radicale între două viziuni politice aflate la extreme.

Mélenchon își bazează susținerea în special pe electoratul din mediile muncitorești și pe comunitățile de imigranți. Criticii săi îl acuză însă de radicalizarea discursului politic și de contribuția la polarizarea societății franceze.

Centrul politic francez, prins într-un război intern

În loc să construiască o strategie comună pentru a împiedica acest scenariu, liderii centrului politic francez par concentrați pe propriile rivalități.

Fostul premier Édouard Philippe, considerat unul dintre cei mai puternici candidați moderați, a avertizat că o finală prezidențială între Franța Nesupusă și Rassemblement National ar reprezenta „un coșmar” pentru mulți francezi.

La rândul său, Gérald Darmanin, ministrul Justiției în actuala administrație, a recunoscut că Mélenchon devine tot mai mult principalul adversar al extremei drepte.

Problema majoră pentru tabăra centristă este lipsa unui candidat unic. Philippe se află într-o competiție directă cu Gabriel Attal, fost prim-ministru și una dintre figurile politice aflate în ascensiune după era Emmanuel Macron.

Această fragmentare a voturilor moderate riscă să favorizeze atât extrema dreaptă, cât și extrema stângă.

Sondajele care au șocat clasa politică franceză

Două cercetări sociologice publicate recent au produs un adevărat șoc în mediul politic.

Un sondaj realizat de Odoxa îl arată pe Mélenchon la egalitate pentru poziția a doua cu Édouard Philippe, în timp ce Jordan Bardella conduce confortabil clasamentul.

Un alt studiu, realizat de Toluna-Harris Interactive, sugerează că liderul stângii radicale ar putea ajunge în turul doi dacă mai mulți candidați de centru și centru-dreapta decid să intre simultan în cursă.

Aceste rezultate au alimentat temerile că voturile moderate vor fi dispersate, permițând candidaților extremelor să domine scrutinul.

Revenirea spectaculoasă a unui politician considerat terminat

Pentru Jean-Luc Mélenchon, situația actuală reprezintă o revenire spectaculoasă.

La 74 de ani, politicianul este una dintre cele mai controversate figuri ale scenei politice franceze. Numeroase sondaje îl indică drept unul dintre cei mai nepopulari lideri politici ai țării.

Cu toate acestea, adversarii săi recunosc că a înțeles mai bine decât mulți dintre rivalii săi mecanismele unei campanii prezidențiale moderne.

După ce și-a anunțat candidatura în luna mai, Mélenchon a început o campanie intensă pe teren și în mediul online. Pe 7 iunie, susținătorii săi pregătesc un mare miting în Saint-Denis, suburbie aflată la nord de Paris și considerată unul dintre bastioanele electorale ale stângii radicale.

Strategia sa urmărește consolidarea ideii că viitorul scrutin se va transforma într-o confruntare directă între extrema dreaptă și extrema stângă, pe fondul prăbușirii partidelor tradiționale.

Bardella și Mélenchon alimentează confruntarea directă

Atât Jordan Bardella, cât și Jean-Luc Mélenchon par interesați să accentueze această polarizare.

În ultimii ani, liderul stângii radicale a susținut constant că adevărata bătălie politică a Franței se va da între tabăra sa și extrema dreaptă.

De partea cealaltă, membri ai Rassemblement National afirmă că Bardella este convins că adversarul său final va proveni din zona stângii radicale.

Cei doi politicieni au început deja să se atace reciproc în spațiul public, disputele concentrându-se pe economie, imigrație și viitorul identității franceze.

Stânga moderată și dreapta moderată riscă să devină victime colaterale

Pentru socialiști și alte formațiuni de centru-stânga, ascensiunea lui Mélenchon este o veste proastă.

Majoritatea sondajelor arată că liderul stângii radicale ar pierde categoric într-un duel direct cu Bardella. Unele estimări indică faptul că reprezentantul extremei drepte ar putea obține peste 70% din voturi într-un asemenea scenariu.

În paralel, nici dreapta moderată nu se află într-o poziție confortabilă. Édouard Philippe trebuie să gestioneze concurența venită atât din partea liderului conservator Bruno Retailleau, cât și din partea lui Gabriel Attal.

Observatorii politici avertizează că această luptă internă consumă resurse și atenție într-un moment în care alegătorii caută soluții pentru problemele economice și sociale ale Franței.

Un an decisiv pentru viitorul Franței și al Europei

Cu mai puțin de un an înainte de intrarea oficială în campania prezidențială, scena politică franceză traversează una dintre cele mai imprevizibile perioade din ultimele decenii.

Dacă partidele centriste și moderate nu reușesc să se coaguleze în jurul unui candidat unic, Franța ar putea ajunge într-o situație fără precedent: o finală prezidențială între Jordan Bardella și Jean-Luc Mélenchon.

Pentru Bruxelles, dar și pentru numeroși lideri europeni, un asemenea rezultat ar reprezenta unul dintre cele mai dificile scenarii politice imaginabile, într-un moment în care Uniunea Europeană se confruntă deja cu provocări majore legate de securitate, economie și războiul din Ucraina.