Dracula Land, megapark tematic de un miliard de euro lângă București: proiectul futurist care vrea să transforme România într-o capitală europeană a divertismentului

Un milionar român a lansat oficial planurile pentru Dracula Land, un complex de divertisment de proporții uriașe, inspirat de legenda lui Dracula, dar construit pe concepte futuriste: parc tematic, hoteluri, arenă, metavers, inteligență artificială și criptomonedă proprie. Proiectul promite milioane de vizitatori, mii de locuri de muncă și un impact economic de miliarde de euro.

Presa spaniolă: „România a făcut cel mai ambițios pas din istoria sa recentă în domeniul divertismentului și turismului”

România a făcut unul dintre cele mai ambițioase pariuri din istoria sa recentă în domeniul divertismentului și turismului, odată cu lansarea oficială a Dracula Land, un megaproiect care își propune să concureze cu marile destinații de agrement ale Europei, potrivit Marca.

„România a făcut cel mai ambițios pas din istoria sa recentă în domeniul divertismentului și turismului odată cu lansarea oficială a Dracula Land, un megaproiect care își propune să concureze cu marile destinații de agrement din Europa. Construcția este deja în desfășurare în apropiere de București, pe un teren de 160 de hectare, și va necesita o investiție de peste un miliard de euro,” au scris spaniolii despre noul proiect.

Inițiat la începutul lunii decembrie, proiectul se inspiră din celebrul personaj creat de Bram Stoker, care, potrivit romanului, provenea din regiunea istorică a Transilvaniei . Însă dezvoltatorii subliniază că Dracula Land nu este doar o reinterpretare a mitului vampiric, ci un concept revoluționar de entertainment.

Pe site-ul oficial, complexul este descris drept „o destinație fizică, un univers digital și o proprietate intelectuală scalabilă”, gândită să funcționeze simultan în lumea reală și în cea virtuală.

Parc tematic, hoteluri, arenă și metavers

Dracula Land va fi construit pe un teren de aproximativ 160–164 de hectare, în apropiere de București și Aeroportul Otopeni. Inima proiectului va fi un parc tematic de peste 780.000 de metri pătrați, structurat în șase zone tematice, cu peste 40 de atracții majore, de la montagne russe și simulatoare, până la experiențe interactive și spectacole live inspirate din legendele românești și mitologia gotică.

Complexul va include:

Trei hoteluri tematice (Dracula Grand Hotel, Dracula Family Hotel și Dracula Inn), cu aproximativ 1.200 de camere

O arenă multifuncțională de 22.500 de locuri , destinată concertelor, festivalurilor, competițiilor de esports și evenimentelor culturale

Parc acvatic și spa termal , prezentate drept cele mai mari din România

Circuit profesionist de curse și motor park

Outlet de modă de lux, restaurante tematice și zone de gastronomie locală

Pe lângă experiența fizică, dezvoltatorii au creat și o versiune de tip metavers a parcului, care va permite vizitatorilor să exploreze Dracula Land virtual, de oriunde din lume. Proiectul include și DraculaCoin, un token digital menit să funcționeze alături de sisteme bazate pe NFT-uri pentru proprietate digitală.

Impact economic uriaș și mii de locuri de muncă

Potrivit estimărilor oficiale, Dracula Land ar urma să atragă aproximativ 3 milioane de vizitatori anual în faza inițială și să genereze peste 5.000 de locuri de muncă, directe și indirecte. Impactul economic total este evaluat la circa 5 miliarde de euro în următorii zece ani.

Dezvoltatorii își propun deschiderea complexului în 2027, însă aprobările de urbanism sunt estimate abia pentru mijlocul anului 2026, iar construcția ar urma să înceapă în septembrie 2026. Investiția de peste 1 miliard de euro va proveni exclusiv din fonduri private, fără bani publici sau fonduri europene.

Cine se află în spatele Dracula Land

Inițiatorul și principalul investitor al proiectului este Dragoș Dobrescu, milionar român și antreprenor imobiliar cunoscut pentru dezvoltarea Vitalitas, considerat cel mai mare centru de îngrijire pentru seniori din Europa. Dobrescu a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție, potrivit TVP World.

Din echipa care ar fi lucrat aproape un deceniu la pregătirea proiectului face parte și Florin Cîțu, fost prim-ministru al României în perioada 2020–2021. Acesta se află în prezent sub anchetă penală a Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzat de abuz în serviciu în legătură cu achizițiile de vaccinuri anti-COVID-19.