Drum Expres Arad-Oradea: Toate contractele semnate – Conexiune rapidă de 120 km!

Toate contractele semnate pentru Drumul Expres Arad-Oradea: conexiune rapidă de 120 km între Vestul României și Europa!

România avansează cu pași mari în modernizarea infrastructurii rutiere. „Contracte semnate pentru construcția întregului Drum Expres Arad-Oradea (120,47 km)!" – anunțul vine chiar astăzi, odată cu semnarea contractului pentru Lotul 3, un pas decisiv pentru conectivitatea de mare viteză între Arad și Oradea.

„Am semnat astăzi contractul pentru execuția Lotului 3 (47,07 km) al acestui drum expres strategic pentru România. Este un moment esențial, care marchează faptul că întreaga conexiune de mare viteză dintre Arad și Oradea este acum acoperită de contracte de execuție”, a declarat Cristian Pistol, director CNAIR.

Constructorul turc NUROL İNSAAT VE TİCARET ANONİM SİRKETİ primește 2,85 miliarde de lei (fără TVA) și are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor, conform contractului FIDIC Roșu. Proiectul, finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027, include 29 de structuri majore, cu highlight pe pasajul supradimensional de la km 108+925 (peste CF și DJ709B), lung de 592 de metri.

Drumul Expres Arad-Oradea face parte din coridorul rutier european strategic care leagă Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee. Iată structura completă a celor 3 loturi, cu contracte deja semnate:

Lorul 1 : 33,7 km + drum de legătură la DN 79 – Salonta (5,3 km). Contract semnat în data de 28 mai 2025.

Lorul 2 : 39,7 km + drum de legătură până la granița cu Ungaria (10 km). Contract semnat în data de 23 septembrie 2025.

Lorul 3: 47,07 km + drum de legătură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km). Contract semnat astăzi, 29 ianuarie 2026.

„Continuăm modernizarea infrastructurii rutiere pentru o Românie conectată!" Acest proiect promite să reducă drastic timpul de călătorie, stimulând economia Vestului țării și integrarea în rețeaua europeană de transport.